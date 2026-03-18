Uruguay impulsa red de gobiernos locales para uso responsable de IA

13 gobiernos locales se integran a CIIAR Uruguay para fortalecer el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial en la gestión pública.

Uruguay continúa consolidando su camino hacia la innovación pública con la incorporación de 13 gobiernos locales a Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable (CIIAR Uruguay), una iniciativa que promueve el uso ético, estratégico y centrado en las personas de la inteligencia artificial en la gestión pública.

El proceso forma parte de una estrategia impulsada por la Red de Innovación Local, en articulación con GovTech Connect, con el objetivo de acompañar a intendencias y municipios en el desarrollo de capacidades para adoptar tecnologías emergentes de forma responsable y con impacto real en la ciudadanía.

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De acuerdo a la información difundida, la convocatoria superó las expectativas, con un total de 22 postulaciones provenientes de distintos puntos del país. Tras un proceso de evaluación, se seleccionaron 13 gobiernos locales que integrarán esta primera cohorte de CIIAR Uruguay, priorizando criterios como el compromiso institucional, el nivel de madurez digital y la capacidad de implementar proyectos innovadores.

Los gobiernos seleccionados incluyen tanto intendencias como municipios, reflejando una apuesta por la descentralización y por el fortalecimiento de capacidades a nivel territorial. Entre ellos se encuentran Canelones, Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha, Salto y San José, junto a los municipios de Carmelo, Nueva Palmira y Punta del Este.

La propuesta de CIIAR Uruguay se centra en generar un espacio de aprendizaje colaborativo donde los equipos de gobierno puedan intercambiar experiencias, acceder a formación especializada y desarrollar proyectos piloto basados en inteligencia artificial. El objetivo es claro: mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar procesos internos y fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de datos.

En ese marco, la iniciativa pone especial énfasis en el concepto de uso responsable de la inteligencia artificial. Esto implica no solo incorporar tecnología, sino hacerlo bajo principios éticos, de transparencia y de protección de derechos, asegurando que las soluciones desarrolladas respondan a necesidades concretas de la ciudadanía.

Otro de los aspectos centrales del programa es la posibilidad de trabajar en red. CIIAR Uruguay forma parte de una comunidad regional más amplia que conecta a gobiernos locales de distintos países de América Latina, facilitando el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas.

Según lo planteado por la Red de Innovación Local, este enfoque colaborativo permite acelerar los procesos de innovación, evitar la duplicación de esfuerzos y escalar iniciativas que ya han demostrado resultados positivos en otros territorios.

Además, los gobiernos participantes contarán con acompañamiento técnico para identificar desafíos prioritarios y diseñar soluciones concretas basadas en inteligencia artificial. Esto incluye desde la mejora en la atención ciudadana hasta la optimización de servicios urbanos y la gestión eficiente de recursos públicos.

El programa también busca articular a los gobiernos con el ecosistema de innovación, promoviendo el vínculo con actores del sector tecnológico, organizaciones especializadas y emprendedores del ámbito GovTech. Esta integración resulta clave para potenciar el desarrollo de soluciones sostenibles y adaptadas a las realidades locales.

La incorporación de estos 13 gobiernos marca un hito en la agenda digital del país, posicionando a Uruguay como un referente en la adopción responsable de tecnologías emergentes a nivel regional. Más allá de la innovación tecnológica, el foco está puesto en transformar la gestión pública, hacerla más eficiente y acercarla a las necesidades de las personas.

En definitiva, CIIAR Uruguay no solo representa una oportunidad para modernizar el Estado, sino también para construir una nueva forma de gobernar, donde la inteligencia artificial se utilice como herramienta para generar valor público, fortalecer la transparencia y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

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