Ahora que pasaron las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, y que la baja votación volvió a demostrar que a la mayoría de los uruguayos no le interesan estas cosas, lo diré claramente: estas son elecciones que no deberían existir.

El Uruguay no puede darse el lujo de derrochar tanto tiempo, tanta energía (en muchos casos de funcionarios públicos), tanto dinero en impresión de hojas, urnas, combustible y tanto más, en una instancia que cada vez importan menos. Se me ha dicho que no es “gasto” sino “inversión”, inversión en fortalecer la democracia. Bien, pero hay otras formas de hacerlo.

Por ejemplo, si alguien quiere incidir en las internas de un partido, pues que se afilie a tal partido y entonces cuando se convoque para elegir autoridades, candidatos y demás, tendrá allí, en el seno de esa colectividad, voz y voto. Pero no es necesario un despliegue popular de esta magnitud. No se justifica.

Y por otra parte, de una vez por todas hay que volver a realizar en un solo día las elecciones nacionales y las departamentales. Como era antes, pero con una modificación: que se pueda votar “cruzado”. Que se pueda elegir un Presidente de un partido y un Intendente de otro, o viceversa. Eso es libertad.

Así que, y volviendo ahora a las Internas, digo que me parece excelente que no sean obligatorias, porque si yo no me siento parte de ningún partido, ¿por qué me van a obligar a elegir sus autoridades? Mejor es que lo hagan (por eso son “internas”) hacia adentro de cada partido, y quien quiera ser parte de ellos, por supuesto es libre de hacerlo.

Se necesita una reforma urgente, me parece.