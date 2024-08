Un siniestro en Brasil deja múltiples muertos y una historia increíble

🇧🇷 La aerolínea local Voepass confirmó en un comunicado que los fallecidos son 61 y no 62, como informó inicialmente. El secretario de Seguridad de Vinhedo, Osmir Cruz, informó que –aunque la aeronave se estrelló en una calle con viviendas –y cerca de una residencia con personas en su interior, no se registraron víctimas ni heridos en tierra. Un pasajero que no pudo montarse en el vuelo que se estrelló llamó emocionado a su familia. "Perdí el vuelo que se estrelló. Dios es muy bueno, hija", dijo Adriano Assis.