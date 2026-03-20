Un paso histórico hacia el futuro

¡Hagase la luz, Gladiador!

Ahí está el presidente de Gladiador, Álvaro Gómez, a la hora de la firma en las oficinas de la Organización del Fútbol del Interior. En una jornada que quedará grabada en las páginas doradas de la institución, la directiva de Gladiador Fútbol Club ha concretado un avance fundamental para la modernización de la casa propia. Los dirigentes Álvaro Gómez, Abel Rumi, Fabricio Hernández y Edgardo Hernández representaron el sentir de toda una barriada en la capital del país, sellando el acuerdo que transformará la infraestructura deportiva.

LA CONQUISTA QUE ILUMINA EL MAÑANA

La firma del convenio de fideicomiso ante la OFI garantiza la financiación para la instalación de una nueva y moderna red de iluminación en el campo de juego. Este logro significa:

Más que infraestructura, es la posibilidad de albergar partidos nocturnos, optimizar los horarios de entrenamientode las formativas y brindar un espectáculo de mayor calidad al hincha.

Si de crecimiento Institucional se trata, a Gladiador en la zona de vanguardia del fútbol del fútbol salteño, junto a otros clubes, demostrando que con gestión transparente y compromiso, los sueños de los clubes de barrio se hacen realidad.



EL CAMINO PARA DESCUBRIR

- espacio publicitario -

Cada watt de potencia de esta nueva red llevará el esfuerzo de una directiva que trabaja incansablemente y de una parcialidad que nunca deja de alentar. Para los directivos, ahora más que nunca en el plano deportivo. Hay que tener en cuenta que el norte deportivo en este 2026, será por dos: primero, ser uno más en la Divisional «A» del Campeonato del Interior y tras ello, el Salteño en la mira.

«No solo estamos instalando luces; estamos iluminando el camino para las futuras generaciones de gladiadores que vestirán con orgullo nuestra camiseta. Sigamos rugiendo», al decir desde la entidad del Barrio Artigas, y «porque Gladiador no solo compite en la cancha, Gladiador crece desde sus cimientos».

Sacaron de la «B» a Mauro Melo: Ledesma, Ghelfi, Loetti, Píriz, Cuello y José De los Santos: los seis centrales

El lunes en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, la abrumadora mayoría inclinó la balanza para que José Luis «Pipilo» De los Santos, se prolongase como presidente del Colegio de Jueces. En la víspera asumió la primera acción a la hora de designar las ternas de cara al fin de semana que vendrá, tanto a nivel de la Divisional «B» como del Consejo Único Juvenil. De los árbitros centrales y las ternas, y en el primero de los casos, la designación a cuenta de Robert Ledesma, Joan Ghelfi, César Loetti, Andrés Píriz, Didier Cuello y José Gabriel de los Santos. Para tener en cuenta: no fue designado para partidos de la «B», el árbitro artiguense Mauro Melo. Cabe recordar que en la primera fecha fue agredido en el partido que afrontaron El Tanque y Deportivo Artigas. Como consecuencia de ello, dos jugadores de El Tanque fueron sancionados por dos años.

A LA CANCHA

Divisional Primera “B”. 1ª División. Campeonato Salteño.

“100 años del club Atlético Chaná”.

2° FECHA, 1° RUEDA.

Domingo 22 de marzo.

Campo de juego: SALADERO

15 hrs. Hindú – El Tanque. Árbitros: Robert Ledesma, Ricardo González, Pablo Almirón.

17 hrs. Saladero – Dublín Central. Árbitros: Johan Ghelfi, Robert Ledesma, Ivo Moreira.

Parciales de Hindú y Saladero ingresan al sector oeste, de El Tanque y D. Central sector este.

Campo de juego:HÉBER RACEDO

15 hrs. Palomar – Sud América. Árbitros: César Loetti, Sebastián Hernández, José Ramallo.

17 hrs. Deportivo Artigas – Progreso. Árbitros: Andrés Píriz, Jhon Asencio, Diego Artave.

Parciales de Palomar y Deportivo Artigas ingresan al sector oeste, de S. América y Progreso al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

15 hrs. Chaná – Cerro. Árbitros: Didier Cuello, Ruben Ferreira, Matías Fagúndez.

17 hrs. S. Eugenio – Tigre. Árbitros: José de los Santos, Nicolás Castaño, Alexander Moreno.

Parciales de Chaná y S. Eugenio ingresan al sector oeste (principal), de Cerro y Tigre al sector este.

Hay que pagar para verlos

– Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 200.

– Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis presentando el carnet correspondiente y al día.

-Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $ 150, presentando el carnet correspondiente y al día.

– Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán exhibir cédula de identidad e ingresar acompañado por una persona mayor a cargo.

Se exhorta al público previo a su ingreso confirmar que sector le fue asignado a los parciales de su club, una vez dentro del estadio no se autorizará a salir, de hacerlo, para volver a ingresar deberá abonar nuevamente la entrada.

– Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañado con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (Nacidos después del 01/01/2008).

«Se activará una mayor seguridad»

Tras la primera fecha, las dos asociaciones referiles optaron por no controlar partidos de la segunda fecha. La suspensión decretada fue inevitable. Ahora la puesta a punto para el retorno del fútbol de la «B», con un aspecto a tener en cuenta. «Se activará una mayor seguridad», de acuerdo al apunte del presidente Deolindo Miquelarena a EL PUEBLO. La guardia policial se incrementará y sobre todo en el partido donde juega El Tanque, pero igualmente en Tigre y San Eugenio. Para este juego se potenciará el control, para evitar desmanes o distorsiones de cualquier tipo. La parcialidad del club San Eugenio además deberá permanecer dentro del estadio 10 minutos luego de finalizado el partido. Desde las asociaciones se reclamó una mayor seguridad y los neutrales de la Divisional se movieron en esa dirección.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/k9rk