Un Conversatorio en el Espacio Eduardo Piñeiro: «¿Qué pasa con la murga?»

El día de ayer, en el espacio Eduardo Piñeiro, tuvo lugar un interesante conversatorio titulado «¿Qué pasa con la murga?», en el que dialogamos con Alberto Chiriff, quien compartió sus reflexiones y perspectivas sobre la murga y su lugar en la actualidad.

Alberto comenzó explicando el enfoque del ciclo de conversaciones que han iniciado, denominado ‘Rizoma’: «Empezamos este ciclo con la intención de pensar de una manera diferente. En lugar de asumir que todo tiene una causa única y lógica, buscamos reconocer que las cosas tienen múltiples causas y que las conexiones no siempre son evidentes ni necesarias. Vivir desde una perspectiva rizomática es estar abiertos a la posibilidad de que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, y que todas las explicaciones pueden conectarse entre sí, revelando nuevas formas de entender lo que nos rodea.»

Este ciclo, según Chiriff, no se trata de llegar a un consenso ni de definir una única verdad: «Queremos que no sea un conversatorio más, donde la gente simplemente hable y se vote por una ‘verdad’ definitiva. Aquí, todas las explicaciones son válidas, y cada quien se lleva lo que más le resuena.»

En cuanto al desarrollo del conversatorio de ayer, Alberto compartió que, a pesar de ser un tanto pesimista sobre la participación del público, los resultados fueron muy positivos: «Me sorprendió la respuesta de la gente. Soy bastante pesimista cuando se trata de la participación en estos eventos, especialmente al pensar en la murga y la falta de involucramiento. Pensé que sería un encuentro con pocas personas, pero, afortunadamente, no fue así.»

Chiriff también reflexionó sobre la actitud general frente a los problemas sociales: «Creo que las personas a menudo no están dispuestas a pensar profundamente sobre lo que está pasando. Se quedan con la primera explicación que encuentran y evitan el intercambio de ideas. Lo que se necesita es una verdadera disposición para escuchar y ver las cosas desde diferentes perspectivas.»

El conversatorio, lejos de ser una charla estructurada, permitió que las opiniones se cruzaran de manera espontánea. «Cada participante fue ofreciendo su visión, sus hipótesis, y las escribimos en hojas. Luego, la idea era mezclar esas hojas, como un juego, para ver qué surgía de esas conexiones. El objetivo era evitar caer en una lógica simplista de causa y efecto. Fue una dinámica abierta, sin un orden fijo, y al final nos quedamos con ganas de seguir intercambiando, lo que para mí fue muy fructífero», explicó.

En cuanto al futuro, Alberto comentó que el material generado durante la sesión será sistematizado y publicado en un boletín del Piñeiro. «La idea es que la comunidad tenga acceso a estas reflexiones. Puede que sirvan como insumos para futuras discusiones o iniciativas, pero lo más importante es generar un espacio de intercambio. Al final, la tarea del Piñeiro es justamente esa: generar ideas y pensamientos, y que luego cada institución o persona tome lo que considere relevante.»

Por último, Chiriff destacó que el verdadero tema no es la murga en sí, sino la falta de participación en los concursos: «La murga sigue viva, la gente canta, hay programas, se producen discos, pero lo que está en cuestión es por qué los conjuntos no llegan al concurso. Ese es el verdadero problema en Salto: ¿qué está pasando que algunas murgas no logran formar un grupo o no llegan a participar? Ahí está el punto de la cuestión.»

Con estos intercambios, el conversatorio dejó abierta la reflexión sobre el futuro de la murga y el involucramiento de la comunidad, algo que sigue siendo un tema de debate y análisis en la ciudad.