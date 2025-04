Un cambio radical para Salto

El próximo 11 de mayo no es una fecha más. Es el día en que los salteños tendrán la oportunidad de manifestarse con claridad, de enviar un mensaje firme a quienes han gobernado sin escuchar, sin rendir cuentas y sin responder a las verdaderas necesidades de la gente. La instancia electoral representa mucho más que una elección: es la posibilidad concreta de iniciar un cambio radical en Salto.

La Coalición Republicana, surge como una respuesta genuina al reclamo ciudadano de unidad y transformación. Por primera vez en mucho tiempo, distintos referentes políticos de nuestro departamento han entendido que el bien común está por encima de los intereses personales o partidarios. Y esa unión se traduce hoy en una propuesta clara de gobierno renovador, sólido y comprometido con el bienestar de todos los salteños.

Los comentarios que escuchamos en las calles no dejan lugar a dudas: la gente no sólo quiere que este gobierno termine, sino que también ve con esperanza a los candidatos de la Coalición, encabezados por Albisu y Malaquina, como los líderes capaces de sacar a Salto de esta situación decadente. Porque ya no alcanza con denunciar lo que está mal: es hora de construir lo que está bien.

Debemos poner fin a prácticas que nos avergüenzan. El clientelismo, el miedo como herramienta de control, las amenazas de perder el trabajo o de quedar fuera de una cooperativa por no obedecer órdenes políticas, deben quedar atrás. No se puede seguir naturalizando que se use la necesidad de la gente como moneda de cambio electoral.

Tampoco hay más tiempo para la impunidad. No queremos más expedientes encajonados, más traslados sin justificación, más sumarios contra quienes se atreven a denunciar. Queremos una gestión que rinda cuentas, que sea transparente, que escuche y que actúe con sentido común y respeto.

Incluso desde sectores que integran el actual gobierno se reconoce que la administración encabezada por Lima ha sido una de las peores en muchos años. Es hora de pasar la página. Salto no puede seguir esperando.

La Coalición Republicana llegó para asumir el protagonismo de este cambio necesario. Y lo hace con responsabilidad, con propuestas, con equipos preparados y con el respaldo de la gente. El 11 de mayo no sólo elegimos candidatos: abrimos la puerta a un nuevo futuro.

Desde Cabildo Abierto y, en particular, desde nuestro espacio liderado por la Dra. Cecilia Eguiluz, apoyamos con convicción a la Coalición. Estamos comprometidos con este proceso porque creemos que Salto merece más. Queremos devolverle la esperanza a los jóvenes, la tranquilidad a los padres, la dignidad a los trabajadores, la ilusión a cada vecino.

Este presente ya es pasado. El nuevo día comienza el 11 de mayo. Juntos, con la Lista 7001 con Carlos Albisu, o con la Lista 7000 de Malaquina, pueden votarnos para integrar la Junta Departamental de Salto, vamos hacia la victoria.

Dr. Gustavo Blanco

Candidato a la Junta Departamental de Salto

Listas 7000 y 7001 de la Coalición Republicana