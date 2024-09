“Un año después….”

Inolvidablemente, Carlitos Anchorena.

Hoy martes 16 de septiembre, a un año del fallecimiento de CARLOS ANCHORENA, el inolvidable delegado de Ceibal, el de tantos afectos y predilección por el fútbol juvenil de la Liga Salteña de Fútbol y por sobre todo, el deportista cabal.

A través de EL PUEBLO, surge la evocación de sus familiares directos, de su padre, madre, hermana, hija y nieta, más quienes suelen rescatar de la memoria, el valor tantas veces humano expuesto en sus 50 años de vida.

- espacio publicitario -

“El paso de la vida, y en este año sin él, no ha hecho menos que dimensionar a quien no olvidamos, mientras nuestra valoración siempre extendida hacia quienes nos han brindado las palabras y gestos de consuelo que permanecen en nosotros. Eterna gratitud de nuestra parte. Carlitos no deja de vivir en nosotros”