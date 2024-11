Un análisis del resultado del balotaje por Emilio Arrendondo

Sobre la fuga de votos desde partidos de la coalición conservadora hacia el FA, decimos que no es un fenómeno ni nuevo ni extraño Emilio Arredondo, politólgo

El politólogo Emilio Arredondo accedió a dialogar con EL PUEBLO sobre cómo vio las elecciones de este domingo, y qué explicación da a ciertas cuestiones sucedidas. Aquí lo esencial del diálogo:

-¿Cómo se explica el triunfo de la fórmula del Frente Amplio?

En política todo influye en todo lo demás y viceversa. Por eso hablamos de “sistema” político. El error de uno, es la ventaja del otro. Para la explicación de lo sucedido, hay factores de corto plazo, tácticos, y también de largo plazo, más estructurales o estratégicos. Comienzo por los tácticos, de corto plazo. La fórmula Delgado-Ripoll no encantó a la militancia oficialista. En particular la elección de Ripoll como compañera de fórmula comenzó y terminó siendo incomprensible. Por su parte, Delgado siempre fue candidato, pero nunca pudo aparecer como jefe. Y eso no es un dato menor en partidos con larga tradición de fuertes liderazgos carismáticos. Dicha debilidad de liderazgos comprende también al Partido Colorado, lo que era muy importante en un momento en que ese partido estaba obligado a lograr la mayor fidelización entre su propio electorado y el candidato blanco. En cambio, la fórmula del FA apareció como más potente y complementaria. Complementaria no solamente en cuestiones de género, sino en cuanto a los perfiles y estilos. En cuanto a lo discursivo, el esfuerzo de Delgado y sus aliados se basó en dos principales aspectos: en construir en torno a Orsi la imagen de alguien sin temperamento o capacidad para el cargo (una apuesta arriesgada, ya que dependía de que Orsi fracasara en instancias mediáticas exigentes, como entrevistas en medios opositores o el mal llamado “debate” televisivo, cosa que no sucedió. La otra apuesta fue intentar capitalizar a favor de Delgado la convicción, sobredimensionada al interior del bloque oficialista, sobre la relativamente buena evaluación social de la imagen de Lacalle Pou. El problema de mirar solo las cosas lindas de las encuestas es que no valoraron suficientemente que esas mismas encuestas mostraban que la evaluación social de la gestión era bastante más crítica y que había cierta propensión al cambio.

-¿Algo a destacar como lo de mayor peso?

Lo que pesa más, lo que define la tendencia son factores de largo plazo. El primero, los costos asociados a políticas públicas del gobierno, sobre todo en materia económica, seguridad y transparencia. No es verdad que gobernar indefectiblemente desgasta, aunque sí es muy difícil evitarlo. La riqueza aumentó, pero se concentró en pocas manos. Vieja fórmula herrerista. Siempre que se gobierna transfiriendo ingresos a favor de los “malla oro”, los de abajo se enojan. Y es lógico, y en los últimos cinco años la transferencia regresiva a favor de “los de arriba” fue enorme. En materia de seguridad puede debatirse cifras de hurtos o rapiñas, pero lo que es difícil de discutir es el agravamiento de la saña en los homicidios, de las formas más disolventes del sicariato, tal como se ha visto. El temor a la incidencia del narcotráfico en nuestros barrios es inocultable. Finalmente, a pesar de los muy discutibles esfuerzos hechos desde la fiscalía, nadie pudo evitar que el mal llamado “caso Astesiano”, así como el pasaporte que permitió la liberación de un capo narco, terminaran salpicando al vértice del gobierno, incluyendo en eso al propio Delgado. El segundo factor de largo plazo es que el propio FA no es el mismo. Avanzó en el proceso de recambio de liderazgos (que siempre le complica las cosas a cualquier organización), recuperó vigor organizacional y diálogo con el interior del país (histórico bastión conservador), mejoró su vieja alianza estratégica con el movimiento social organizado (en particular, el movimiento obrero) y recuperó algo de la dinámica de una organización de masas (para lo cual la elección de Fernando Pereira como presidente de la organización, así como el estilo de dirigentes como Andrade, tuvo mucho que ver). Además de todo esto, es el partido político que cuenta con una de las mejores estructuras militantes. Aún tiene que resolver varios déficits estratégicos, pero con estas virtudes le alcanzó para ganar.

-¿Cómo se explica que Orsi haya sumado tantos votos de otros partidos?

Sobre la fuga de votos desde partidos de la coalición conservadora hacia el FA -y a cuenta de estudios más minuciosos que irán apareciendo en los próximos días-, decimos que no es un fenómeno ni nuevo ni extraño. Se dio siempre. No así a la inversa, es decir, votantes de izquierda votando a fórmulas de derecha en segunda vuelta. En el Partido Colorado, más allá de su dirigencia (hegemonizada por el viejo riverismo de derecha), aún persisten pequeños bolsones vestigios de progresismo batllista, que no solo no encuentran sintonía con el énfasis neoliberal del gobierno, sino que tampoco procesan fácilmente los escándalos de corrupción de los últimos años. No por casualidad Orsi incluyó apelaciones a la figura de Batlle y Ordóñez y su obra en varias oportunidades. En los partidos menores, pasa algo similar. Cabildo es un partido con vetas de nacionalismo y sin el antiestatismo predicado por los demás socios de gobierno. Que además, en todo el quinquenio, mostró disgusto con la forma en cómo se procesó la dinámica de las decisiones entre los socios. La gestualidad de Manini desde la misma noche de la presentación de la fórmula Delgado-Ripoll, no parecía muy entusiasta. Por ende, tampoco debe sorprender que una parte de su electorado, bastante venido a menos respecto a 2019, haya optado por mostrar su malestar votando a Orsi. Los partidos aliados al gobierno tuvieron mucha dificultad para fidelizar a sus votantes. La furia anti-izquierdista de sus discursos fue insuficiente para contrarrestar la gestualidad componedora e incluyente de la fórmula del FA.