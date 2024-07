Triunfaron Malaquina y Tabaré Viera en la interna colorada, en los demás partidos no hubo mucha sorpresa

En una jornada espléndida donde solamente el frío de la primera hora del día se hizo sentir, hasta que salió el sol y templó al departamento, se llevaron a cabo las elecciones internas de los partidos políticos que tanto a nivel nacional como en lo departamental trajo algunas confirmaciones así como algunos cambios de liderazgos. Pero por sobre todas las cosas, se vivió una jornada a pleno civismo y con una tranquilidad que fue destacada por todos los protagonistas.

Eran unas elecciones donde se habían presentado 225 listas de votación (130 para el Órgano Deliberativo Departamental y 95 para el Órgano Deliberativo Nacional), lo que hacía presumir lo complejo que sería el escrutinio al finalizar el horario de votación. Para que se tenga una idea, pasada la medianoche aún se encontraba el 31% de los circuitos en los locales donde se trabajó contando los votos, según informaron a EL PUEBLO autoridades de la Corte Electoral.

RESULTADOS DESTACADOS

Cuando se llevaban escrutados 269 de los 283 circuitos habilitados en Salto, es decir, el 95,05%, al momento de escribir esta crónica, las proyecciones mostraban que los más votados para Presidente de la República por cada partido político fueron Andrés Lima en filas del Frente Amplio, Álvaro Delgado en el Partido Nacional y Tabaré Viera en filas coloradas; mientras que en la papeleta donde se elegían miembros al Órgano Deliberativo Departamental se consolidó la victoria del ENFA con 9.200 votos, sector del Intendente y precandidato presidencial Andrés Lima, siendo la Lista 1070 la más votada con 1.823 votos, encabezada por Eduardo Varela Minutti. En el Partido Nacional se consolidó la supremacía de Carlos Albisu bajo el sublema “Ahora Salto” con 7.071 votos sobre el lema “Construyendo Alternativas” que tuvo 2.747 y que postulaba la precandidatura a la Intendencia de Francisco Blardoni.

Sin embargo el dato más significativo se dio en filas del Partido Colorado, donde Marcelo Malaquina se impuso en la interna con 4.770 votos sobre el sector del Senador Germán Coutinho, que iba bajo el sublema “Vamos Batllistas Unidos” que obtuvo solo 3.342 votos. Pero además, en filas del sector Vamos Salto, se venía imponiendo la Lista 6060 de Mariano Casola con 961 votos sobre la Lista 20115 de Diputado Omar Estévez, que obtuvo hasta el momento 920 votos, siendo en este caso una diferencia que si bien marca una tendencia, aún es muy exigua, por lo que habrá que esperar un poco más.

Por su parte, en Cabildo Abierto el sublema “La Columna Lealtad y Unidad” que incluía el acuerdo entre las Listas 1811 y la 100 fue la más votada con 517 votos.

COALICIÓN REPUBLICANA.

Como partido nuevo que se presentaba para poder ser utilizado como lema común de varios partidos políticos, debía tener como mínimo 500 votos a nivel nacional y 50 en lo departamental. Al momento de escribir esta nota, y cuando en lo nacional se llevaba escrutado el 98,04% de los circuitos, la Coalición Republicana había obtenido 1.003 votos y en lo departamental 176 votos, por lo que quedó habilitado este nuevo lema a ser utilizado en mayo de 2025 por los partidos Nacional, Colorado y Cabildo Abierto.

MALAQUINA

El periodista Marcelo Oliva para Canal 4 Flow obtuvo la palabra del hombre más buscado en ese momento, que al inicio no estaba seguro de hablar con los periodistas, hasta que sintió que la diferencia que marcaba la Corte Electoral en la interna colorada se volvía indescontable. Es así que Marcelo Malaquina habló. “Por suerte hemos conseguido el objetivo, más de un 50% del Partido Colorado ha buscado una renovación, y eso para nosotros es importante. Debo felicitar también al otro sector, que ha hecho una muy buena elección pero que en este caso quiso la ciudadanía un cambio en el liderazgo del partido. Ahora buscaremos la charla, porque de alguna manera el futuro que nos espera a todos en coalición va a ser muy importante”.

Consultado sobre qué pensó en el momento en que se dio cuenta que había ganado la interna colorada, Malaquina recordó que fue “siete y media a pasar con la familia y hasta las diez de la noche no toqué el teléfono porque estaba esperando el llamado del comando. Cuando me avisaron que había una diferencia pero que todavía había pocos cómputos, me vine para aquí, y hace unos minutos recién que terminamos de confirmar que la victoria era nuestra. Así que ahora a festejarlo y disfrutarlo. Han sido ocho meses de un sector político que hoy termina definiendo un cambio de liderazgo después de un montón de tiempo, que para nosotros era el objetivo primordial. Siempre dijimos que éramos un sector básicamente vinculado a lo departamental, y hoy cambiar el liderazgo del partido para nosotros es más que importante”.

“De ahora en más se trata de reconstruir al Partido Colorado y de apuntalar a una coalición que termine en mayo de 2025 de conquistar la Intendencia de Salto”, concluyó.