Tribunal de OFI le dio la razón: devuelven los puntos a Palomar

Ayer viernes resultó el día señalado, desde el momento que llegó el fallo del Tribunal Arbitral de la Organización del Fútbol del Interior. A ese ámbito acudió Palomar Fútbol Club, tentando ser contemplado, después que el Tribunal de la Divisional B, le quitó seis puntos, tras las denuncias de Sud América y Chaná. Clave es que a partir del hecho consumado, varía la tabla de posiciones a los efectos de conformarse las series para la segunda rueda, pares e impares según la ubicación al cabo de las primeras once fechas.

El hecho es que aún están pendientes otros fallos radicados en el Tribunal Arbitral de la Divisional B, por lo que es necesario aguardar la semana próxima, para tener bien en claro y ya sin margen de duda respecto a la composición de ambas llaves.

El hecho relevante es que a Palomar se le deben restituir los seis puntos, por lo que escala notoriamente en la tabla de posiciones. A su vez OFI le debe reintegrar a Palomar el monto de dinero por concepto de la apelación sustanciada en el tribunal del organismo rector del fútbol del interior.

LA NUEVA TABLA

A la luz de la situación que se revelara en la víspera, surge la nueva tabla de posiciones en la Divisional B de la Liga Salteña de Fútbol, con Sud América conservado la primera colocación, pese a que se le restaron tres puntos cuando denunció a Palomar y el Tribunal lo avaló.

Para tener en cuenta los números que ahora rigen.

Sud América 23, Hindú 21, Palomar 19, Almagro 17, Progreso y Parque Solari 15, Dublín Central, Deportivo Artigas y Chaná 14, Fénix 13, Santa Rosa 12 y Tigre 8 puntos.

EL FÚTBOL QUE NO SE JUEGA

Hasta la hora 19 de la víspera, desde la Divisional B no se comunicó oficialmente la suspensión de la primera fecha de la primera rueda. Es obvio que no se la fijó a partir de la situación comentada. De todas maneras, al revelarse el contenido de la nota elevada por el Tribunal de OFI; saltó la interrogante: se jugaba o no.

El hecho es que permanecen pendientes fallos que recién verán la luz la semana próxima, sin tenerse en claro, que día ello acontecerá. Se interpreta que el Tribunal de la Divisional B ahora teniendo en manos el contenido del fallo ante la apelación de Palomar, se expedirá en la misma dirección.

Por lo pronto este fin de semana, sin fútbol en la Divisional “B”.