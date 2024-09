Tras ganar un Fondo Concursable, el Centro Cultural Academias Previale piensa rememorar los Encuentros Internacionales de Acordeones

Gran noticia sin dudas: el año próximo, el sonido de las acordeones convertirá otra vez a Salto en un centro de atención a nivel regional para quienes gustan de la música en general, y particularmente de la música del acordeón.

Seguramente todos los salteños recordamos (y no solamente los salteños) aquellos “Encuentros de Acordeones”, de carácter internacional, que cada dos años organizaba Academias Previale aquí en Salto. Para quien no lo tenga del todo claro en su recuerdo, vale decir que se trató de una serie de varios encuentros realizados por un buen tiempo cada dos años, con su inicio en el año 2006. El evento central se llevaba a cabo en el Teatro Larrañaga, pero había además actividades conexas, entre ellas y quizás la más recordada, el desfile por calle Uruguay a pura música de acordeón. Fueron varios y muy valiosos los músicos que en sus diferentes ediciones llegaron para este acontecimiento, y de muy variados países. Luego hubo una pausa; la pandemia estuvo como una de las causas para que este Encuentro no se hubiera reanudado aún. Pero ahora hay buenas noticias: aunque no en un formato igual, el año próximo Salto volverá a ser sede de la música de acordeones.

En diálogo con EL PUEBLO, el profesor Silvio Previale informó que “ganamos un fondo concursable para de alguna manera rememorar aquellos Encuentros Internacionales de Acordeones. El proyecto se llamará Serenata de Acordeones, y como buena serenata será en la calle”. Estos fondos son anualmente otorgados por el Ministerio de Educación y Cultura, que lo hace tras analizar y evaluar las propuestas presentadas a nivel nacional.

“Tenemos previsto realizarlo en abril o mayo de 2025 -prosiguió- frente al Centro Cultural Academias Previale, y con nuestro aporte más el premio que nos aporta este fondo, pensamos financiar en su totalidad el evento”.

Es de esperar que con el impulso de esta buena noticia, todas las gestiones continúen exitosamente. Salto, que necesita imperiosamente mayor y mejor movida cultural, lo celebrará. Y también, desde donde esté, el Mtro. Silvio Previale (padre), cuyo nombre, merecidamente llevaron aquellos famosos encuentros.