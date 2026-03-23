Todo se define ante Río Negro

Tras dejar atrás la Zona Oeste, el equipo salteño enfrenta un nuevo desafío donde la eficacia será determinante

Zona Oeste que pasó, Río Negro que llega y la puntería que no podrá fallar



Salto logró el objetivo primordial: revertir la desventaja inicial y sellar su pasaje a las semifinales del Campeonato del Interior en la categoría de Mayores. Tras el 2 a 0 ante Zona Este, no solo dio vuelta el 0-1 de la ida, sino que ratificó su condición de imbatible en el Estadio Ernesto Dickinson.

A continuación, un análisis de lo que dejó la clasificación y lo que proyecta el duelo ante Río Negro.

De lo que no hay dudas. Entre el ida y vuelta, Salto fue justo ganador. Desde el inicio, el equipo asumió el protagonismo necesario para desgastar a un rival que llegó con la mínima ventaja pero que terminó sucumbiendo. Sin embargo, la crónica debiera incluir un llamado de atención: la falta de contundencia.

El dominio sin cierre: Salto generó volumen de juego y situaciones claras, pero el marcador no reflejó la diferencia real entre ambos hasta bien avanzado el encuentro. Esa «falta de resolución» ante el arco rival es un mal profundo que, en instancias de semifinales ante rivales de mayor fuste como Río Negro, puede costar caro. Demasiado caro. En los últimos cuatro partidos, la limitación ha sido concreta. No exponerlo, es caer en el manto del silencio cómplice.

Salto generó volumen de juego y situaciones claras, pero el marcador no reflejó la diferencia real entre ambos hasta bien avanzado el encuentro. Esa «falta de resolución» ante el arco rival es un mal profundo que, en instancias de semifinales ante rivales de mayor fuste como Río Negro, puede costar caro. Demasiado caro. En los últimos cuatro partidos, la limitación ha sido concreta. No exponerlo, es caer en el manto del silencio cómplice. La fortaleza del Dickinson: Es el dato estadístico más potente del proceso. Salto ha ganado todos sus partidos como local. Esa localía perfecta se ha convertido en el seguro de vida del equipo y en el argumento principal para ilusionarse con el título. La Preocupación: El factor Paolo Tabares

El retorno a los entrenamientos este lunes estará marcado por la incertidumbre médica. La lesión de Paolo Tabares durante el primer tiempo ante Zona Oeste (que obligó a su salida prematura) fue la nota negativa de la jornada.

Su presencia en el esquema de Salto es vital para el equilibrio y la transición; perderlo para el inicio de la serie ante Río Negro obligaría al cuerpo técnico a reconfigurar la zona media o el ataque, dependiendo +de su rol específico en la última pizarra.

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Lo que viene: El Clásico ante Río Negro

La semifinal ya tiene forma. El orden de la llave establece que Salto comenzará la serie como local.

Esencial, el mantener el invicto en casa para viajar con ventaja.

El orden de los partidos obliga a Salto a ser extremadamente eficaz en el Dickinson. Si el equipo logra corregir la puntería y mantener la solidez defensiva que lo caracteriza en el Dickinson, tendrá medio boleto asegurado. El objetivo será no repetir esa «anemia goleadora» momentánea que se vio ante Zona Este, pues Río Negro suele ser un equipo que factura ante el mínimo error ajeno. La historia lo avala.

La localía como base, la contundencia como arma

Salto está donde quería estar: entre los cuatro mejores del Interior. El triunfo 2 a 0 ante Zona Este no solo fue un acto de justicia futbolística, sino la confirmación de que el Estadio Ernesto Dickinson es un territorio inexpugnable. Sin embargo, detrás de la clasificación, subyace un diagnóstico que no se puede ignorar si el objetivo es la gloria máxima: la falta de eficacia ofensiva.

Ganar con justicia no siempre es ganar con tranquilidad. El sábado, el equipo de Rony Costa volvió a mostrar volumen de juego en el despegue, rotación y llegada, pero también esa «anemia» frente al arco que estira los nervios más de la cuenta. En el fútbol de selecciones, y más aún en una semifinal contra un rival del fuste de Río Negro, las oportunidades desperdiciadas suelen cobrarse en el arco propio.

QUE NO SEA UN MAL PROFUNDO

No se trata de falta de nombres o de talento. Salto llega, genera y propone. El problema radica en la resolución. Esa fracción de segundo donde el delantero debe elegir entre la potencia o la colocación, entre el pase extra o el remate directo. Ante Zona Este, el marcador pudo (y debió) ser más holgado mucho antes.

Dejar con vida a un rival de jerarquía es jugar con fuego. Río Negro no es Zona Este; es una selección habituada a los escenarios de presión que sabe capitalizar el desgaste ajeno. Si Salto mantiene esa tendencia de «generar diez para concretar dos», el margen de error se reduce a niveles peligrosos.

LA VERDAD DEL QUE GANA AQUÍ

El dato positivo es irrefutable: Salto ha ganado todos sus partidos en casa. Esa solidez es el cimiento, pero la contundencia debe ser la estructura. Para el partido de ida, donde Salto será local, la misión no es solo ganar, sino lastimar desde el plano futbolístico.

La posible ausencia de Paolo Tabares —pieza clave en la gestación— obliga al resto del plantel a dar un paso al frente en la zona de definición. No basta con jugar bien; hay que ser implacables.

Este lunes, cuando el plantel retorne a los entrenamientos, el trabajo táctico deberá ir de la mano con el aspecto psicológico. La red tiene que volver a ser el destino natural de cada avance salteño. En semifinales, el gol no es solo una estadística: es el combustible que alimenta el sueño. Afinar la puntería, el camino a la final será una realidad. Caso contrario, se nubla el horizonte.

Este es el rival

Fue la victoria de Río Negro ante Paysandú, otra vez…. y esta vez por 3 a 1 jugando en el Parque Liebig´s. Es una de las cuatro mejores de la 22° Copa del Interior de Selecciones, en semifinales enfrentará a Salto. Este es el rival. El equipo dirigido por Ricardo Olivera liquidó a los sanduceros en los primeros 45 minutos, fueron dueños del trámite y además supieron consolidar en goles el buen juego desarrollado.

A los 14 minutos llegó la apertura del marcador por intermedio del muy bueno de Ezequiel Cabral, tras habilitación de Rosano que manejó los tiempos del partido siempre, un jugador que siempre aparece libre, descarga bien y lastima en los momentos precisos.

Dos goles más antes del final del primer tiempo, hasta que en el segundo, mandó cambios Cabillón, fue con cierto riesgo sobre el arco de Federico Silvera, quedando muy expuesto en defensa. A los 52 minutos Agustín Navadián descontó para Paysandú, y lo dotó de cierta ilusión que se perdió cuando se hicieron expulsar Ruben Carlis y Jonathan Martins.

El avance albiceleste es incuestionable. De 6 puntos jugados ante la «blanca» rescató los 6. Derecho conquistado. Como para tener en cuenta estos nombres. Es el Río Negro que llegará al Dickinson: Federico Silvera, Brandon González, Michel Palacio, Sebastián Rosano, Charles Zoryes (Roberto Muller), Lorenzo Almirón (Nicolás Morales), Marcelo Ramírez, Ezequiel Cabral, Bruno Silva (Jorge Díaz), Héctor Iglesias (Ezequiel Tiscornia) y Excequiel Vázquez (Gregory Banegas).

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