Thiana sigue necesitando nuestra ayuda

Este viernes, venta de pastas para costear su atención en Buenos Aires

La mamá de Thiana Núñez continúa buscando recursos económicos para la atención de su hija, que padece Artritis Reumatoidea Idiopática Juvenil. Thiana Núñez tiene 10 años y esta situación le genera impedimentos para llevar una vida como la de cualquier niño de su edad.

En nuestra última y reciente entrevista con su mamá, Estela Andrade, se nos hizo saber que cambiaron la medicación, por lo que volvieron a gestionar en el Fondo Nacional de Recursos y la pensión que volvió a ser rechazada por el BPS. Como también ya hemos informado en estas páginas, la familia de la niña no cuenta con los recursos suficientes para los viajes que periódicamente deben hacer para los controles en Montevideo, ya que la niña ha mostrado algunos signos emocionales por lo que debe tratarse con los profesionales correspondientes.

“Ahora estamos con Thiana con gripe, tuvo empujes de su patología el jueves, y desde el jueves está en reposo. La llevamos a la emergencia, después la doctora la vino a ver a casa, tuvo control.”

Si bien la familia necesita de ayuda prácticamente constante para todo lo que es la atención de la niña, en este caso puntual se va a realizar una venta de pastas para costear una consulta con un especialista en Buenos Aires. Por eso, se ha organizado una venta de pastas para este viernes.

“Con eso vamos a juntar, más lo que se pueda juntar por otro lado, y la voy a llevar a Buenos Aires. Hablé para una clínica dermatológica infantil, y ya tengo la consulta agendada y pagada también. Ahora vamos a juntar para los viajes, los recursos para llevar y para la estadía. Tenemos que estar todo el día, le van a hacer todos los estudios desde cero, nos dijeron. Y ahí nos van a dar otra oportunidad, otro tipo de tratamiento. Es para tener otra opción. No digo que el de acá no esté bien ni nada, porque la atienden bien, el tema es que no vemos avance, entonces queremos probar otra opción u otra opinión, a ver qué nos dicen, para mejorar un poco más su vida.”

Para colaborar con la familia de Thiana, que no se resigna y sigue buscando una mejor calidad de vida para su hija, este viernes 7 de junio se pueden pedir las pastas de La Italiana. El teléfono para realizar los pedidos es el 473 34133, con reparto a domicilio.

Las pastas a disposición son ravioles de verdura y de sabores como cuatro quesos, jamón y queso, o pollo. También hay tallarines al huevo o de espinaca, y ñoquis de papa.

“Vamos a ver si logramos juntar todo. La consulta ya está abonada, gracias a Dios y a una señora que donó el monto de la consulta.”

Recordemos el impacto que tiene, según las informaciones médicas, la Artritis Reumatoidea Idiopática Juvenil. Se trata de una enfermedad crónica que amenaza la vida de la niña y le provoca síntomas molestos a nivel biológico, social y psicológico, afectando de esta manera algunas de las actividades de la vida diaria. Entre los síntomas molestos más difíciles de controlar están el dolor y las limitaciones articulares, sobre todo durante los empujes que en ella son frecuentes.

Cabe agregar que los médicos también han solicitado a las autoridades escolares una reducción horaria para la niña “evitando de esta manera el agotamiento físico, dolores articulares, entre otros síntomas molestos, contribuyendo así a sostener la calidad de vida de la niña”.