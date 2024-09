Teletón realiza gira nacional informando sobre evento a realizarse en noviembre

De Salto se atiende a 145 familias

Ayer lunes visitaron Salto personas que forman parte del equipo de trabajo de Teletón a nivel nacional. Hablaron con EL PUEBLO Cristina García y Gustavo Brea. Su llegada se enmarcó “en una gira nacional de Movidas Ciudadanas; Teletón recorre el país de cara al gran evento que este año será el 8 y 9 de noviembre”, dijeron. “Pero acostumbramos todos los años, que un tiempo antes ya empezamos a difundirlo yendo a distintas partes del país, para que a la gente le vaya quedando grabada esa fecha”, comentó García.

Brea enfatizó en que “Salto siempre demostró ser muy solidario” y que “en este caso el acto se va a realizar en Plaza Artigas seguramente el día 9 de noviembre, pero hay muchas actividades que poco a poco iremos difundiendo”. Además invitó a que la población se contacte con Teletón a través de las diferentes redes, sobre todo de la página oficial, “para enterarse de diferentes formas de colaborar, algunas que son todo el año”, aseveró.

Otro aspecto mencionado fue que aspiran a que más gente conozca presencialmente los lugares donde se realizan los tratamientos, “que se organicen y vayan directamente a conocer”. Recordemos que los centros de tratamiento son dos: uno en Fray Bentos y el otro en Montevideo. Por otra parte, ingresar al sitio web de la fundación es importante, enfatizaron, porque allí se detalla en qué se invierte lo recaudado, es decir, es una forma de transparencia.

145 DE SALTO

Informaron asimismo que en Salto son, en este momento, 145 las familias que tienen algún integrante en tratamiento dependiente de Teletón. Las personas atendidas son menores, de 0 a 18 años. García explicó además que se habla de atención a “familias” y no tanto a “personas”, porque Teletón ofrece no solo tratamiento médico para distintas afecciones a esos menores, sino que también contempla gastos para familiares que deben viajar como acompañantes. En tanto Brea insistió en que “cada caso es particular, por eso cada tratamiento es particular, todo muy personalizado especialmente para cada caso”.

MÁS INFORMACIÓN

“El objetivo de esta gran recorrida es, en primer lugar, agradecer el apoyo que recibimos de los uruguayos todos estos años. Además, se trata de una instancia de encuentro y planificación de actividades para que las Movidas Ciudadanas sigan con su constante crecimiento”. Respecto a esas movidas, explicaron: “consisten en acciones solidarias generadas en cualquier ámbito social, escolar o empresarial y tienen como objetivo colaborar con Teletón. Las actividades pueden ser muy variadas: clases de zumba, asados solidarios, rifas, criollas, entre otras. Cada año se realizan más de 80 movidas en todo el país en beneficio de Teletón. Éstas son fundamentales para la Fundación, no sólo por el aporte económico que representan (que es muy importante) sino también para seguir sintiendo a Teletón como lo que es, un patrimonio de todos los uruguayos”.

ESTE AÑO…

La gira nacional que están cumpliendo este año, tiene dos grandes asuntos para difundir: “lo primero, es hacer oficial la fecha del próximo Evento Teletón, el 8 y 9 de noviembre. Además, difundir fuertemente #LaCarreraDe Todos, que tendrá la 5ta edición de la 8.696 K Teletón, la carrera virtual que se estrenó en 2020 y la SK y 10K, carreras presenciales en el Prado de Montevideo”.

“El Evento Teletón, instancia clave para garantizar la atención de más de 2,000 niños por año. Desde el 2003, en nuestra primera Teletón, ese fue nuestro motor y un objetivo que abrazó todo el pueblo uruguayo convirtiendo a Teletón en la Iniciativa solidaria y social más grande del país”.

Vale agregar que más de 5.500 niños, niñas y adolescentes han pasado por Teletón en búsqueda de una rehabilitación y una mayor inclusión escolar, social y familiar; donde se destaca que el 62% de sus pacientes provienen del interior del país.

TECNOLOGÍA DE PRIMERA

Brea y García mencionaron también que “desde octubre del 2023 Uruguay cuenta con su primer Lokomat, un sistema robótico para el entrenamiento de marcha que es excelencia y vanguardia a la vez. El Lokomat es una tecnología que llegó para revolucionar la rehabilitación de niños y adolescentes de todo el país. Se trata de un dispositivo robótico que permite realizar terapias de marcha asistida, facilitando la recuperación de habilidades motoras y promoviendo la independencia de quienes lo utilizan. Este sistema robótico se debe a varios actores que lo hicieron posible. Dado su alto costo, que ronda la inversión de US$ 550.000, fue fundamental la donación directa de un particular y el apoyo de las empresas Doña Coca, IBF y Santander. Estas colaboraciones hicieron posible que Uruguay tenga este importante salto tecnológico en rehabilitación”. Dijeron que así, Uruguay se posiciona entre los primeros países a nivel mundial en este aspecto tecnológico.

TELETÓN EN CIFRAS

-18 años de trabajo en rehabilitación infantil en Uruguay.

-2 Centros de Rehabilitación: uno en Montevideo y otro en Fray Bentos.

-Más de 5.550 niños y adolescentes atendidos hasta el momento.

-591.215 intervenciones terapéuticas realizadas.

-Cada año, entre 200 y 250 niños solicitan ingresar por primera vez.

-El 62% de los usuarios proviene del interior del país.

-Más de 110 médicos, técnicos y administrativos integran el equipo.

-Más de 100 voluntarios acompañan el trabajo en los Centros durante todo el año.

-El día del Evento Teletón se suman más de 1.000 voluntarios.