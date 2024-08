En todos estos días de agonía que vivimos en San Pablo, desayunando, almorzando, merendando y cenando con la familia, me enteré de las historias de vida. La mamá me contó cuando lo llevaba al baby fútbol, cómo empezó el noviazgo con su señora, los hijos… las distancias, los esfuerzos, los primeros zapatos de fútbol. Todo ese tipo de cosas te hacen sentir uno más. Como decía la hinchada del San Pablo: ‘Te quedaste aquí, sos uno más de nosotros’. Juan va a ser uno más de todos los uruguayos” Juan fue abanderado en la escuela y nadie lo sabía. Es un chiquilín querido por todo el mundo, por todos los planteles. Fue un muchacho íntegro, que luchó contra lesiones y que siempre quiso ser jugador de fútbol y triunfar. Siempre quiso lo mejor para los padres, y hace 10 días fue padre y no había tenido ni tiempo de ir a anotar al hijo. Ayer con las vueltas del Registro Civil, entre las partidas de defunción y de nacimiento, fue un momento muy difícil

presidente de Nacional, ALEJANDRO BALBI