Taxis en Salto deberán exhibir tarifarios oficiales

Movilidad Urbana distribuirá tarifarios oficiales en los 73 taxis de Salto y realizará controles permanentes para asegurar su exhibición y dar mayor transparencia al servicio.

La Dirección de Movilidad Urbana comenzó la distribución de los nuevos cuadros tarifarios oficiales que deberán exhibirse de forma obligatoria en las 73 unidades de taxi registradas en la ciudad. La medida, impulsada por el director del área, Alberto Subí, apunta a transparentar los costos del servicio y brindar mayores garantías tanto a los usuarios como a los conductores.

Desde el área se aclaró que los valores no son fijados por la Intendencia de Salto, sino que surgen de la Resolución N.º 340/025 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), firmada por el ministro Gabriel Oddone. La disposición actualiza las tarifas máximas del servicio de taxímetros en todo el país y establece para Salto valores específicos en función de los costos operativos locales.

Según la normativa vigente, la Tarifa Común en Salto fija una bajada de bandera de $92,42, que incluye los primeros 250 metros de recorrido, y una ficha de $5,34 por cada 100 metros posteriores. En tanto, la Tarifa Especial, aplicable en horario nocturno —de 22:00 a 06:00 horas—, así como en domingos y feriados, prevé un recargo máximo del 20% sobre la tarifa diurna. En ese caso, la bajada de bandera asciende a $110,90 y la ficha a $6,41.

Subí señaló que cada taxi recibirá dos ejemplares plastificados del tarifario, ambos con sello oficial y firma, para asegurar que el pasajero pueda consultar a simple vista el costo real del viaje y evitar confusiones. Además, recordó que la hora de espera quedó fijada en $579,10 y que la primera valija no tiene costo, mientras que las adicionales podrán cobrarse hasta un máximo de $26,55.

Fiscalizaciones permanentes

La Dirección de Movilidad Urbana confirmó que el Cuerpo Inspectivo realizará controles frecuentes para constatar que los tarifarios estén correctamente exhibidos en cada unidad. La medida se suma a la reciente homologación de relojes taxímetros por parte del LATU y al proceso que impulsa la administración del intendente Carlos Albisu para reglamentar las aplicaciones digitales y combatir el transporte informal en el departamento.

