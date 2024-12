Tatiana Meireles y una tradición familiar…

“He creado cientos de postales navideñas con un mensaje especial”.

Tatiana es una emprendedora que mediante las tarjetas navideñas procura volver a aquellos tiempos donde sobre los árboles navideños principalmente naturales, había muchas postales que llegaban desde distintos lugares a los hogares de su familia para saludar a distancia y desear lo mejor en las fiestas y el fin de año. Está salteña ha hecho un trabajo muy artesanal para que nosotros nos volvamos a enviar; aquí en la cortita o a distancia. Consultada, nos manifestó su ganas de expansión en la idea.

Nostalgia

“Tengo 45 años, obviamente que soy de la década de los 80 y 90 mal! (Risas). Era hermoso ver el árbol de navidad totalmente natural, cortado por mi abuelo que todos los años de la chacra de un amigo traía para él y para la casa de mi papá o sea para la nuestra. Mi abuelo lo dejaba y nosotros con mis hermanos y primos junto a la abuela lo armábamos mientras disfrutábamos de panes caseros; salados y los primeros pan dulces de las venideras fiestas. Era tan lindo todo eso! Pero más lindo era ver por la ventana la llegada del cartero, o la camionetita blanca de la Onda con los paquetes. Esos tiempos fueron hermosos. Recibir las postales navideñas de distintas ciudades donde mi abuela vivió, o de los familiares que no venían ese año a pasar con nosotros. Todo eso era hermoso, el aroma a pino dentro del hogar y sumado a la magia de los obsequios y el pesebre daban un toque de mucha ilusión al hogar de mi familia y mucho más al de la casa de mis abuelos.

Recuerdo claramente las postales, eran hermosas, pero lo más lindo era de dónde provenían; mi abuelo tuvo su trabajo en España por lo que había amigos y familiares allí, Cataluña fue la tierra donde primero se trabajó para después venirse. Por lo que en las fiestas siempre llegaban esos sobres con bordes tricolores, con muchos sellos y mi abuela los abría con mucha nostalgia y a veces lágrimas en los ojos. Ella siempre nos contaba que extrañaba mucho su tierra, pero claro venirse para Uruguay le daba la posibilidad a su esposo de ganar más dinero y tener su propia casa”.

Los recuerdos de la Abuela

“Cada postal, después que pasaban las fiestas iba a una caja de madera con un pequeño candado, allí en ese lugar se guardaban todas; las de ese año y las anteriores. Mi abuela tenía muchísimas. Cada una tenía y decía cosas hermosas. Expresaban los mejores deseos para mí y mi familia. Había en cada una de ellas un testimonio y eran para mí más que un cartón con imágenes. A veces en invierno, en días de lluvias la abuela abría ese cajoncito dentro de su ropero para leernos esos tiernos mensajes. Con el paso del tiempo y nosotros más grandes, me fui dando cuenta que la abuela añoraba volver a su lugar natal o visitar un familiar con la lectura de esas postales. La nostalgia invadía su mirada y nos tenía a nosotros como testigos para hacernos parte de sus sentimientos”.

LA CREACIÓN DE NUESTRAS PROPIAS TARJETAS

Es por eso que siendo salteña, me propuse comenzar el pasado año con esta iniciativa de fabricar las tarjetas navideñas para que nos hagamos en familia esos obsequios que nada tienen que ver con las grandes cajas que esperan debajo del árbol de navidad o en la estufa donde también baja Papá Noel. Este año las tarjetas fueron en aumento; la idea les gustó y mi familia hizo lo que hicieron nuestros abuelos; hacer llegar una postal navideña a cada hogar, con esos mensajes tan especiales. Sin utilizar Wathsapp, sin celulares, utilizando lapicera y el cerebro (risas), para escribir un mensaje sentido y con amor.

Es una idea que en mi trabajo también fue prendiendo, porque no solo en mi casa y en mi arbolito hay esos mensajes. En el lugar donde estoy todo el día trabajando mis compañeros se prendieron a la idea. Creo que eso habla bien que fui muy insistente (risas).

Expandir la idea.

“El próximo año la idea es la expansión de los mensajes, claro, no será como en aquellos tiempos donde llegaba el camioncito de la Onda o el cartero en bicicleta, con ese gran portafolio de cuero o la bici súper pesada que tenían. Al mencionar esto me viene de inmediato el recuerdo de que mi abuela le daba siempre un vaso de jugo de frutas o un pequeño pan dulce hecho especialmente para los choferes y acompañantes del camioncito o el de la bici de correos”.

El Salto que nunca olvida

“Actualmente vivo en Montevideo, y en las fiestas siempre vengo a Salto, no me importa dónde me encuentre pero siempre quiero volver a acá. Cuando llegó al Daymán enseguida me invaden esos hermosos recuerdos de las fiestas en familia. Y ni que hablar del verano! Esos sí que eran veranos! En camioneta a los arroyos y playas de Salto, inigualable!”.

Un último mensaje

“Mi idea que es que el año próximo haya por todos lados estás tarjetas, y con esto se expanda el amor que sentimos uno por el otro. Para que quede guardado después la postal con el mensaje. Hay cosas como estas que deben volver para hacernos un poco más humanos y en la llegada del niño Jesús haya más amor en cada hogar”.