Taller gratuito de creación de contenidos llega a Villa Constitución

Este jueves 19 a las 17 hs habrá un taller gratuito de creación de contenidos con celular en Villa Constitución. Abierto a todo público.

Una nueva propuesta formativa y recreativa se prepara para los vecinos de Villa Constitución, pensada para quienes quieran aprender, experimentar o simplemente pasar un buen momento.

El próximo jueves 19, a partir de las 17:00 horas, se llevará a cabo un taller de creación de contenidos con celular, una actividad accesible y práctica que busca acercar herramientas digitales a la comunidad.

- espacio publicitario -

La iniciativa está dirigida a todo público: desde quienes sienten curiosidad por el mundo del contenido digital hasta aquellos que desean mejorar sus habilidades usando el teléfono móvil. No se requiere experiencia previa, solo ganas de participar y divertirse. La misma se realiza con el apoyo del MIDES y del INJU.

El taller propone aprender a crear contenido de forma sencilla utilizando el celular 📱, explorando ideas, creatividad y recursos que hoy están al alcance de todos.

Inscripciones abiertas

Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del número de contacto: 099 74 74 97

Un detalle importante: la actividad es totalmente gratuita, lo que la convierte en una excelente oportunidad para sumarse sin costo.

Con una propuesta dinámica y abierta, este taller promete ser un espacio de encuentro, aprendizaje y creatividad para la comunidad de Villa Constitución.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tn47