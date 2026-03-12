El lunes 16 de marzo se realizará en Salto un taller sobre RUNAEV y el programa CHECK RUNAEV, que brinda asesoramiento técnico y financiamiento para empresas.

Taller en Salto presentará el programa CHECK RUNAEV para apoyar a empresas en la regularización

Empresas, técnicos y actores vinculados al sector empresarial podrán participar el próximo lunes 16 de marzo de un taller informativo en la ciudad de Salto, donde se presentará el programa CHECK RUNAEV, una herramienta destinada a facilitar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de registro de empresas y vehículos.

La actividad estará centrada en el Registro Nacional de Empresas y Vehículos (RUNAEV) y en los mecanismos de apoyo que ofrece el programa CHECK RUNAEV, impulsado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). El objetivo es brindar a las empresas asesoramiento técnico y acceso a financiamiento que permita avanzar en procesos de regularización y adecuación normativa.

Durante el encuentro se explicarán los principales lineamientos del RUNAEV y las oportunidades que ofrece el programa para aquellas empresas que necesitan adaptar sus procesos o estructuras para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Según se informó, el instrumento CHECK RUNAEV permite acceder a asistencia técnica especializada, así como a apoyo económico para implementar mejoras, lo que puede facilitar la formalización y el cumplimiento de las exigencias regulatorias.

El taller es abierto y gratuito, y está dirigido especialmente a empresas, profesionales y actores vinculados al sector productivo interesados en conocer las herramientas disponibles para mejorar sus condiciones de cumplimiento normativo.

La actividad es organizada en conjunto por Centro Pyme, el Centro Comercial e Industrial de Salto, la Agencia Nacional de Desarrollo y el Gobierno de Salto.

Datos de la actividad

Fecha: lunes 16 de marzo

lunes 16 de marzo Hora: 19:00

19:00 Lugar: Clínica Municipal – Intendencia de Salto (Artigas 377)

Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden comunicarse con Centro Pyme al 099 452 171 o escribir al correo [email protected].

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6qg9