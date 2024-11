Súperturismo en Rivera con los salteños a fondo

Ezequiel Roig 1ero el domingo y Lafón 3ero el sábado

Fue una de las fechas más apasionantes en lo que va del campeonato uruguayo, mucho más especial por la vuelta de André Lafón. El sábado, bajo intensa lluvia, el ex campeón de la categoría se metió en el podio, arribando tercero en una pista sumamente húmeda y en un circuito que es considerado el mejor del país. Fiel a su costumbre, Lafón no pasó desapercibido y en la última vuelta se colocó en el tercer lugar. Roig el sábado llegó noveno.

El domingo, con un clima totalmente distinto al día anterior, los salteños nuevamente fueron los destacados en la culminación de la doble fecha. De tanto buscar, Ezequiel Roig se adjudicó el primer triunfo en la temporada. En las fechas anteriores había estado cerca, pero esta vez pudo abrochar la victoria tan anhelada.

Lafón en las redes

En su cuenta de Facebook e Instagram, André publicó:

> «Volvimos al ST ¡Luego de cargar 50k por debut tardío, clasificamos P13. > Llegamos P3 en pista la 1ra final con lluvia y P8 en la 2da final! > Contento de estar competitivo con el primer Ford que debuté en 2016 en la categoría! > Gracias a todos los sponsors por acompañar, ya pensando en el 2025 > Gracias aparte para el equipo y la barra que lo dio todo!»

Roig en la TV

En el programa que se emite por VTV, Ezequiel Roig le decía a Flavio Bonavena:

> «No quería que se me escape la carrera. Coronar así el fin de semana fue una locura, es como que me saqué un peso de encima. Veníamos muy cerca y no podíamos abrochar el triunfo por una u otra cosa.»

Fue un gran fin de semana para los pilotos de nuestro departamento.

El SAC todo en Tacuarembó

Ya se palpita la anteúltima fecha del Salto Automóvil Club, que tendrá lugar en Tacuarembó. El martes a la tarde, en la casa de gobierno de ese departamento, se cumplió con la conferencia de prensa dando los anuncios junto a autoridades del departamento y los salteños que estuvieron por la tierra de Gardel.

> «El día de hoy, llevamos a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Tacuarembó, en colaboración con el secretario general de la Intendencia Dr. José Omar Menéndez y miembros de la Asociación de Volantes de Tacuarembó. En dicha ocasión, se presentaron las categorías que participarán en las competencias a realizarse los días 9 y 10 de noviembre en el autódromo Héctor Supicci Sedes.»

Carlos Lura y Alejandra Turino fueron quienes estuvieron para hablar acerca de la gran fecha que se correrá este sábado y domingo, acompañado de otras categorías.

En tanto, los trabajos en el Autódromo Ciudad de Salto siguen a contrarreloj para cumplir el anhelo de correr la última fecha en nuestras tierras.

Fórmula Metropolitana: El auto de Granzella no quiso saber de nada

Un fin de semana donde ‘Toto’ venía segundo y en la clasificación con grandes chances de campeonato. Las posibilidades se vieron frustradas debido a que su auto no pudo seguir. La falla mecánica le quitó toda posibilidad y el ánimo del salteño no fue el mismo para el día domingo. De todas maneras, no deja de ser un gran año para Tomás Granzella