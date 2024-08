Sub 20: gurises quieren jugar; por mayoría el consentimiento

El lunes de la semana pasada, dos integrantes de la última selección campeona del Interior Sub 18, en sesión del Consejo Superior. Plantearon la inquietud: que la Liga avalara la participación de Salto en el Torneo Sub 20 que OFI impulsa a partir del mes que viene. Finalmente la mayoría consintió la suma de Salto en el evento que tiene carácter experimental. Wilson Cardozo se transformará en el Director Técnico y en lo posible la citación no abarcará a jugadores que integran planteles de Primera. La voluntad de los gurises alentó la respuesta afirmativa.

LOS SOCIOS PAGARÁN MENOS

Una semana atrás la delegada de Ceibal propuso el fin: que se vote una rebaja a los socios en el valor de la entrada cuando el equipo es local siendo propietario de cancha, pero afrontando en escenario neutral. Caso concreto: el domingo Ceibal es local, pero jugará en el Dickinson. Una manera de no menguar el derecho de los socios. El valor será de 150 pesos.

JUGANDO EN EL MERAZZI

Para las selecciones Sub 14 y Sub 15, acción de sábado próximo a nivel del Campeonato del Interior. En el Parque Luis T. Merazzi a la hora 14, la Sub 14 de Salto y Artigas. A las 16.15′ ambos seleccionados en categoría Sub 15.

Mientras Carlos Gómez fue aceptado por mayoría como nuevo árbitro de la Liga Salteña de Fútbol.