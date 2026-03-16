Sub 16 Femenino

Ganaron Salto, Colonia y Cerro largo; empates en Nueva Palmira y Rocha

Se disputaron cinco partidos correspondientes al 2º Campeonato Nacional Femenino de Selecciones Sub 16, donde se registraron triunfos de Salto, Colonia y Cerro Largo, mientras que Nueva Palmira con Carmelo y Rocha con Maldonado terminaron igualados.

Serie A

Tuvo fecha libre Young.

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Salto derrotó 2 a 0 a Río Negro en el estadio Ernesto Dickinson el sábado 14 de marzo.

Los goles del conjunto salteño fueron convertidos por Selena Gómez y Manuela Petraglia.

Los árbitros fueron de Paysandú: Miguel Pérez, Oscar Fagúndez y Christian Ramírez.

Serie B

Tuvo libre Durazno.

En el Parque Sebastián Montes de Oca de Nueva Palmira, Liga Palmireña y Liga Carmelitana empataron 1 a 1.

Luciana Capdevilla anotó para Nueva Palmira, mientras que Martina Díaz marcó para Carmelo.

Los árbitros fueron Nadia Pozzolo y Milton Luna (Soriano), junto a Williams Oliver (Río Negro).

Serie C

Libre San José.

Colonia se impuso 3 a 1 ante Federación de Colonia en el Parque Raúl Constantini de Tarariras.

Los goles coloniense fueron anotados por Angelina Beltrán, María Talmon y Valentina Dávila.

La terna arbitral de San José estuvo integrada por Alexander Márquez, Valeria Adán y Rómulo Revetria.

Serie E

Tuvo libre San Gregorio de Polanco.

En el estadio Germán Baldassini de Melo, Cerro Largo venció 1 a 0 a Rivera.

El único gol del partido fue convertido por Julieta Reymundo.

Los árbitros fueron Susy Daer (Vergara), Jhony Pereira (Lavalleja) y Álvaro Ramos (Zona Oeste).

Serie D

Tuvo libre Treinta y Tres.

En el estadio Campeones del 54, Rocha y Maldonado empataron 1 a 1 el domingo 15 de marzo.

La terna arbitral de Casupá estuvo integrada por Omar Pérez, Donovan Denis y Christian Rodríguez.

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