Sub 14 y Sub 15 a Cuartos de Final

Los dos partidos se jugaron ayer a la tarde en el Parque Dickinson y claves para que los equipos juveniles de Salto volviesen a ganar por el Campeonato del Interior, para avanzar a los Cuartos de Final. En Sub 14, el 2 a 0 sobre Tacuarembó con goles de Mateo Cresseri y Benjamín Malvasio. En Sub 15, Salto 3 Paso de los Toros 1, con goles de Gael Mattos, Enzo Izaguirre y Nicolás De Abreu. De visitante, Salto se había impuesto 5 a 0 y 2 a 1 respectivamente. En Sub 20 en tanto, Salto batió a Tacuarembó 2 a 1 por la segunda fase, con goles de Emilio Aplanalp y Valentin Bisio.