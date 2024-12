Sportivo Yí, el rival de la final

Ceibal en Femenino Sub 14: tránsito de un querer

Ceibal se ha vuelto una pieza vital en el Fútbol Femenino, mucho más allá de sus logros internos. Afrontando partidos y campeonatos interligas, tanto en mayores como ahora en Sub 14, protagonismo no le falta. La Sub 14, por ejemplo, adquirió el derecho de ser finalista del Campeonato del Interior y el sábado juega de local el primer partido final ante Sportivo Yí de Durazno, desde las 17 horas en el Parque Ernesto Dickinson y con un valor de 200 pesos la entrada. La revancha se disputará el sábado siguiente en el estadio Octavio Silvetre Landoni de la capital duraznense.

En la instancia de semifinales, las «guapitas» eliminaron a Maracaná de Tarariras (Colonia). Es la séptima edición del Campeonato de Selecciones Sub 14. El tránsito de un querer: ese del Ceibal Sub 14.

Consejo Único Juvenil

River Plate no reclamó; el lunes de la decisiva

En página 1 de la edición del martes, EL PUEBLO no solo informó respecto a la imposición de Saladero sobre River Plate por 3 a 1 en categoría de Sub 14, sino que River Plate plantearía una denuncia contra un jugador de Saladero, que habría alistado al margen del reglamento. Sumaba las tarjetas amarillas que implicaban un partido de suspensión automática y, de ser comprobada la irregularidad, River Plate podía quedarse con los tres puntos. Pero el hecho es que la terna no hizo constancia de las amarillas, por lo que la prueba de la presunta irregularidad se vuelve inexistente. Saladero se quedó con la imposición y el lunes próximo en el Parque Dickinson a las 19:30 será el duelo definitivo y uno de los dos será el campeón.

En el caso de River Plate, tiene pendiente tres partidos en Sub 15 ante Nacional, Ceibal y Universitario. Los contemplará respectivamente el domingo 15 de diciembre, miércoles 18 y domingo 22. Tres partidos en una semana, casi de no creer.

Femenino de Selecciones

Por la segunda fase, Salto de local ante Florida: 22:15

El Torneo del Interior de Selecciones de OFI en femenino, categoría de mayores, se prolongará el próximo fin de semana. De acuerdo al cronograma de partidos pactados, el sábado en el Parque Dickinson a la hora 22:15 se enfrentarán Salto vs Florida, con el control de una terna de Artigas integrada por Rodrigo González, Alvanio Machado y Wilson Menezes.

En el preliminar del Dickinson, a la hora 20:00, Paysandú vs Rivera, en este caso con Wilson Menezes como árbitro central. Los ganadores se enfrentarán el domingo por la clasificación. En la sede de Colonia, los enfrentamientos de Colonia, San José y Casupá.

Mundial de 1930 y la sede confirmada

100 años después…»y el mundo se va a parar»

Uruguay será sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030. Este miércoles se llevó a cabo el Congreso Extraordinario de la FIFA en el que las asociaciones miembros votaron a favor de que la Copa del Mundo comience en Uruguay, Argentina y Paraguay, y que luego concluya en España, Portugal y Marruecos. “En 2030 se cumplirán cien años desde que se celebró la primera Copa del Mundo en Uruguay. ¿Qué mejor manera de celebrar esta ocasión que celebrar un Mundial en seis países, tres continentes y con 104 partidos que serán épicos? El mundo se va a parar para celebrar el centenario del Mundial”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Además del Centenario, que será el estadio que reciba el primer partido, los otros recintos elegidos en Sudamérica son el Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate, y el Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción, perteneciente a Olimpia y que será remodelado para cumplir con todos los requerimientos de FIFA.