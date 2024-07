“Soy una convencida que la formación y la preparación hacen el diferencial en todo momento”

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Marilina Alves es Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Hoy forma parte del cuadro docente local de dicha carrera que tiene el primer año en Salto y nos cuenta en esta nota un poco de su vida y vocación por la comunicación.

1. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida?

– Soy hija única, nací el 24 de setiembre de 1985, de papá Lucho y de mamá Mirta. Papá funcionario del ex Espinillar, mamá docente de Idioma Español y Literatura, o sea que ya creo que por ahí venía un poco mi inclinación por la profesión o por lo menos la vinculación con la comunicación. Tengo recuerdos de mi infancia, de mi madre dando clases particulares en casa, entonces hablar de La niña de Guatemala, de Neruda, de su experiencia con su abuela leyendo Corín Tellado, eran de las cosas que escuchaba en mi casa. Después en el 96 me regalaron mi primer radiograbador con el que empecé a hacer mis primeros programas en radio, me grababa en cassette, me miraba en un espejo con unos micrófonos con eco, que fueron las primeras herramientas que tuve. Fue algo muy vocacional, desde niña me gustaba el periodismo deportivo y ver los informativos, jugaba que tenía mi propio programa de televisión.

2. Y llegó el momento de plasmar tu vocación ingresando a la Universidad.

– En esas generaciones que estábamos terminando el liceo sabíamos que para algún lado había que arrancar y seguir estudiando porque tenías que prepararte para la vida. Yo vivía en Paysandú porque al cierre del Espinillar a mi padre lo trasladan para la planta de portland de ANCAP, entonces hice todo el liceo allá. Hurgando en internet me puse a averiguar y a ver qué posibilidades había de estudiar algo vinculado a la comunicación y di con la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República (UDELAR), lo que hoy es la Facultad de Información y Comunicación (FIC) en aquel momento era una licenciatura que funcionaba en el Buceo. Así que en 2004 con todas mis expectativas, mis sueños y esperanzas puestas, me fui a inscribir con mi padre en verano y luego de Semana de Turismo arranqué la Facultad.

3. Una vez recibida la pregunta, ¿quedarse en Montevideo o volver al terruño?

– Uno piensa que cuando ingresas a la universidad y recibes el título de grado como que ahí termina la historia, y cuando se iba aproximando el final me empecé a dar cuenta que en realidad recién arrancaba todo. La formación que me dio la licenciatura fue muy variada, muy amplia en la diversidad que significa la comunicación con las distintas disciplinas que se vincula. Ahí ya no estaba tan segura de querer dedicarme al periodismo deportivo, había como otro interés y otro perfil más por lo institucional, por lo organizacional. En el medio de mis estudio mi padre fallece, mi madre regresa a Salto, entonces, llegado el momento de terminar con mis estudios en 2008 me volví a Salto, y a ver cómo era todo luego de regresar después de tantos años a un ámbito que era prácticamente desconocido para mí porque me había ido con 9 años y volvía con 23 con un título en mano sin ninguna experiencia pero con muchas ganas. En ese momento comencé a ver portales por internet, a ponerme en contacto por correo electrónico, a comunicarme. Siempre reconozco que gracias a Carlos Arredondo que me respondió un correo electrónico, me invitó a acercarme a Radio Turística al programa El Péndulo con María de los Ángeles (Rodríguez), contigo, con Horacio (Pérez), que fue una experiencia que terminó abriendo un montón de otras vueltas de la vida.

4. Duró poco porque enseguida conseguiste trabajo en la Universidad.

– Estando en Montevideo había concursado en la UDELAR para esta región. Estuve tres meses trabajando en la radio y me llamaron para ingresar en Paysandú, donde estuve dos años trabajando en la Estación Mario Cassinoni de la Facultad de Agronomía, hasta que pido traslado a principios de 2012 y regreso a Salto con mi reconocimiento a Jano Noboa que era el Director en ese momento de la Regional Norte, donde me vinculé a la Unidad de Comunicación con Fernando Alonso como coordinador.

5. ¿Cómo surge la posibilidad que el primer año de la carrera de Información y Comunicación llegue a Salto?

– Dentro del proceso de descentralización de la UDELAR y la creación de los Centros Regionales y de la diversificación de las ofertas de grado, empiezan a surgir los Ciclos Iniciales Optativos (CIO), pensar en estos ciclos como un primer contacto y posibilidad de ingreso a la UDELAR pero como una opción que luego habilitará a continuar diferentes carreras. Por ejemplo, en el caso de nuestro CENUR, con la existencia hasta el día de hoy desde 2013 del CIO del Área Social (CIOAS), que es un primer año común que luego habilita a continuar diferentes carreras dentro de las cuales está la de Comunicación. Entonces, había que preparar ese terreno para recibir a personas interesadas en la Comunicación, pero también tener el cuerpo docente que pudiera acompañar ese trayecto, porque si bien es un primer año común, donde estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Humanidades, Ciencias Económicas y Ciencias de la Comunicación tienen materias en común, precisábamos contar con un plantel docente que llevara adelante el ejercicio de las materias específicas de cada perfil. Dentro de este CIOAS funciona Comunicación, y allí con el equipo de Comunicación de nuestra sede también participamos de la docencia.

6. Te vemos muy cómoda en esta etapa, ¿cerraste definitivamente la posibilidad de seguir en el periodismo luego de tu experiencia radial?

– Tuve una corta experiencia en Radio Turística ni bien regresé a Salto. En mi segunda etapa, ya en 2012 cuando me instalé del todo a trabajar en la UDELAR, comencé con la conducción de la segunda edición de Primer Plano en Canal 4, porque por esas vueltas de la vida estaba en contacto con Nicolás Jardim, colega egresado de mi Facultad, que estaba como coordinador del informativo, lo que me llevó a estar hasta 2016 en la conducción. Y bueno, el bichito de los medios siempre está. Acá en la Unidad de Comunicación del CENUR tenemos nuestra radio universitaria, donde estamos generando contenidos con nuestros propios programas y trabajando con estudiantes. Así que como que el vicio del medio lo tengo un poco por ahí.

7. Y en el medio de todo ese proceso fuiste mamá.

– Y en el medio de todo eso fui madre, un gran desafío. Hoy conversaba con un compañero y le decía que el año que viene cumplo mis 40, pero siempre recuerdo cuando cumplí los 30 que fue un cimbronazo. Hacía poco que había sido madre y el cambio de década, dejar de decir veinte y tantos, el haberme casado y haberme ido de la casa de mis padres con todo el crecimiento profesional, el trabajo acá en la UDELAR te demanda seguir formándote, así que fue todo un combo tremendo para mis 30. El mes que viene Martina va a cumplir 11 años, así que tengo que compatibilizar todo eso.

8. Pasa el tiempo pero veo que sigues con el babero puesto cada vez que hablas de ella. Vi fotos de tu hija que publicaste en las redes, es muy parecida a ti.

– Dicen que sí, para mí es más parecida al padre, pero digamos que es un 50 y 50. Por ahora ella no estaría con una vocación por las comunicaciones, me parece, salió bastante más reservada e introvertida que yo.

9. ¿Qué te cambió ser madre?

– Me desafió a considerar y a tener presente que yo estaba naciendo también como madre, pero que no dejaba de ser todo lo demás, o sea, la Marilina amiga, la Marilina pareja, la que trabaja, la que estudia, que le gusta tener su tiempo de ocio. Fue muy demandante y complejo al principio porque además Martina fue prematura y llevaba a tener otros cuidados. No era nada parecido a lo que me habían contado, así que lo tomé como un desafío constante y diario tratar de compatibilizar con todo lo que yo soy y con lo que no quería dejar de ser por la llegada de mi hija.

10. ¿Qué consejo le darías a aquella persona que le falta un empujoncito para decidirse a estudiar esta carrera de Comunicación en la UDELAR?

– Soy una convencida que la formación y la preparación hacen el diferencial en todo momento. En el caso de la UDELAR en Salto tenemos la propuesta de este primer contacto con la vida universitaria y con la formación en comunicación en particular, es una preciosa propuesta que está andando muy bien porque además nuestros estudiantes luego continúan en Montevideo en las mismas condiciones que lo hacen los estudiantes que empezaron en la licenciatura el primer año en Montevideo. Tengo compañeros de generación que están trabajando en espacios que jamás lo hubiéramos imaginado cuando empezamos a estudiar en la Facultad. Así que aventurarlos a que se acerquen, se informen, todos los años está la posibilidad de ingresar a este CIOAS al trayecto de Comunicación donde Cecilia Durán está en la coordinación de este ciclo acompañando de manera muy personalizada a nuestros estudiantes. Que se animen y acerquen porque seguramente comenzarán un camino hermoso.