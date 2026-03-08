Sociedad Italiana impulsa rescatar la historia de Garibaldi

La Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza” de Salto impulsa un proyecto histórico y cultural junto a otras asociaciones y grupos de investigación histórica, para rescatar la figura de Giuseppe Garibaldi y su vínculo con la ciudad, promoviendo la memoria histórica y proyectando además un potencial circuito turístico. El presidente de la institución, Eduardo Supparo, explicó a EL PUEBLO que la iniciativa surge de una “deuda histórica” con quien fue designado Presidente Honorario Perpetuo de la sociedad.

– ¿En qué consiste este rescate de la figura de Giuseppe Garibaldi?

– La sociedad italiana es una institución con mucha historia, y justamente hay muchos hechos como para celebrar. Hemos celebrado la mayoría de ellos, pero siempre sentimos que quedó una deuda con quien es Presidente Honorario Perpetuo de esta sociedad. Te podrá gustar o no, pero la realidad es que quienes construyeron esto lo nombraron Presidente Honorario Perpetuo. Eso hizo que cuando agarré la presidencia, creí que teníamos una deuda con la figura de Garibaldi, pero no solamente con su figura, sino con la historia, que se construye en el tiempo que va generando momentos. Hay que estar en esos momentos de la historia para saber por qué suceden las cosas, y por qué uno hace o dice algo. Pero lo que no se puede desconocer es que hubo una defensa de Salto, una batalla de San Antonio, un enfrentamiento de dos colectividades, donde convencidos cada uno de su historia o su manera de pensar o lo que fuera, se enfrentaron, y en esas diferencias, en esos enfrentamientos, es que se fue construyendo el Uruguay. O sea, no se construyó Uruguay porque estábamos todos de acuerdo, y que casualmente en la actualidad no estamos todos de acuerdo. Entonces, los procesos se van produciendo. Pero lo importante es no olvidar esos procesos, y no decir que lo hacemos porque queremos recordar solamente una figura o un momento. Lo hacemos porque queremos recordar ese enfrentamiento que hubo. Ojalá pudiéramos tener los nombres de todos los que se enfrentaron, y poder traer aquí a todas las familias, y poder hacer un brindis, y decir, gracias a sus antepasados hoy estamos en este país de esta manera.

Entonces, a partir de la idea de cumplir, quisimos dar lo que sucede en el fútbol, el primer puntapié, vamos a decir, y para eso convocamos a una serie de instituciones relacionadas con el tema, historiadores, investigadores, autoridades, porque solo la Sociedad Italiana podrá hacer una celebración, recordar, y ahí moría todo. La idea no es esa, no es solamente celebrar y recordar, es transmitir, que el salteño se apodere, se empodere de lo que sucedió, del conocimiento, que pueda transmitirlo. Y a través de ese núcleo que se creó el 6 de febrero y que vamos a tener una nueva reunión ahora el 9 de marzo, se empiecen a adherir como capas de cebolla otras ideas relacionadas con ese evento y con otras historias que desconocemos, o que al menos yo desconozco de Salto que son muy importantes que queden registradas.

Entonces, a raíz del conocimiento que tienen personas como el grupo de Rescate Arqueológico El Sello de la Historia, en el que está el profesor Buslón, personas como las que están en la Asociación Civil 20 de Setiembre, personas como Mario Trindade, que conoce los temas. Yo traje un libro que me dio Federico Guiglia, que lo conocí ahora en Punta del Este, que también tiene su historia. O sea, a partir del conocimiento y las posibilidades de hacer cosas, es que pensamos que esto tiene que ser un evento donde se recree la batalla de San Antonio, donde se haga la ruta garibaldina en Salto, donde podamos conectarnos con gente de Brasil y poder hacer la ruta garibaldina brasilera y después podamos hacer la ruta garibaldina sudamericana, uniendo todo. O sea, esto es mucho más que lo que recién empezamos. Por eso, la idea es formar ejes de actividades como comunicación, relacionamiento, historia, recreación, y que cada eje trabaje con personas voluntarias que quieran ser parte de esto y en el tiempo ver hasta dónde podemos llegar. Y lo que no se pueda hacer para el 2027, se hará para el 2028.

Lo que no puede morir es la memoria de esto, y apoderarse del tema para poderlo difundir. Hay que difundirlo en los barrios, en los liceos, porque la Historia podrá tocar esto en sus clases, por supuesto, pero una cosa es tocarlo, porque además sabemos que las cosas curriculares son muy rápidas. La idea es que gente de este grupo, del eje histórico, pueda recorrer todo el departamento, otros lugares como otros departamentos del país. Las cosas que no se difunden, a la larga, van desapareciendo, van muriendo. Y eso es lo que nosotros no queremos.

– ¿Este planteo podría tener una veta turística?

– Y el turismo va a ser brutal porque, evidentemente, a todo el mundo le interesa, Garibaldi fue una persona que, como dicen, de dos mundos, no fue solamente de Italia, no fue solamente de Sudamérica. Por lo tanto, hay muchas instituciones garibaldinas que generarán movimiento.

Pero también hay una cosa que quiero resaltar y es que lo que hacemos no es ni para vencedores ni para vencidos. Esto no es para decir esto es mejor y esto es peor. Es recordar cómo se construyó, cómo se creó este país. Y hay gente que podrá no estar de acuerdo, hay gente que podrá estar de acuerdo, hay otros que no saben nada y están neutros. Pero lo que quisiera decir es que a veces lo tildan a Garibaldi de mercenario, y un mercenario generalmente si no pierde la vida, se enriquece. En este caso, Garibaldi no se enriqueció ni con Brasil porque no tenía nada, vino a Uruguay con unas cabezas de ganado que le dieron como reconocimiento de su lucha, perdió más de la mitad en el camino y después la mal vendió y se fue a ser un profesor de matemática y otras cosas. Y se fue sin ningún mango de acá. No digo que no tenga un vintén, pero no se fue rico ni nada parecido.

– Quedamos sorprendidos el día que se presentó este grupo cuando el profesor Buslón nos mostró que donde se encuentra el Banco Hipotecario había sido la fortaleza de Garibaldi, que en el Teatro de Larrañaga hay un cementerio garibaldino y también nos mostró donde vivió Garibaldi en Salto.

– Y lo más interesante es saber el lugar donde fue la batalla, porque ahí hay que poner un monolito, algo hay que poner, algo hay que hacer, así como en otros lugares, porque ahí está la ruta garibaldina.

– ¿Cómo está la Sociedad Italiana en este momento?

– La Sociedad Italiana ha tenido, podemos decir, un crecimiento. Cuando entramos a trabajar en el 2019, nos fijamos tres pilares. Uno de ellos era el tema económico, porque no nos daba ni para pagar los gastos fijos. Después el otro era el tema de la visibilidad. O sea, hasta hoy hay gente que viene y nos dice “¡Ay, qué lindo! No sabía que esto existía”. Bueno, existe, por eso para nosotros era importante la visibilidad. Y la tercera cosa que nos propusimos era tratar de que la colectividad italiana se uniera más y se formaran diferentes comisiones. En Italia hay 20 regiones y solamente tenemos dos colectividades que funcionan, que son la Toscana y la Ligure. Queríamos que todas se agruparan en pequeños grupos para sentir su identidad, vamos a decir, que era la tercera opción. Por suerte, en la primera y la segunda, en este momento hemos crecido, en la tercera todavía no, el tema de las colectividades. Esto nos ha permitido poder arreglar el salón, nos ha permitido arreglar las aberturas, nos ha permitido que gente se involucrara más porque antes éramos muy poquitos los que trabajábamos y se hace muy pesado cuando vos dividís en equipo, más o menos esto mismo que estamos haciendo.

No es lo mismo que la recreación la haga la Sociedad Italiana, que la hagamos entre 20, 30 instituciones. Repartimos, pensamos, discutimos, dialogamos y las cosas salen mejor. Pero todavía tenemos muchos debes. Acá este techo que fue pintado con retratos de damas de 14 regiones de Italia que hicieron los hermanos Pratti. Hoy tenemos un problema de deterioro que no lo pudimos todavía resolver, pero estamos luchando para poder resolverlo. Teníamos un problema de piso, lo arreglamos, ahora tenemos que pintar el frente. Y nos propusimos tres etapas, uno fue el tema del salón porque es lo principal, ya se cumplió. La segunda etapa era el patio, el hall y el frente. Y la tercera etapa es el techo, porque no podemos dejar abandonado algo que es histórico y patrimonio cultural, que es una obra de arte. Pero eso sí cuesta mucho, y empezamos por lo que podíamos.

También queremos dejar algo permanente acá en la institución, por eso estuvimos hablando con José Gallino, vamos a hacer un mural en la pared grande que está a la izquierda cuando entras, ahí vamos a hacer un mural, ya hizo un diseño, él está dispuesto a colaborar y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, pensamos que en breve dejaremos un mural para la historia de Salto y la historia de los inmigrantes italianos. Creo que vamos bien, siempre se puede mejorar, se puede ir mejor, pero por ahora vamos remando, la gente nos está conociendo, hay cursos de italiano, hay cursos de canto, tenemos dos coros acá, hay otras actividades. Y bueno, creo que por ahí pasa la cosa para crecer, ser visibles.

——————————————

PERFIL DE EDUARDO SUPPARO

signo del horóscopo. Aries.

¿De chiquito qué querías ser? De chiquito yo quería ser militar.

¿Hincha de? Salto, de universitario, a muerte de la selección salteña, si Salto Fútbol Club estuviera sería, digo, soy hincha de Salto Fútbol Club y del Uruguay de nacional.

¿alguna asignatura pendiente? tratar de disfrutar la vida con mi familia, con mis amigos y ser responsable con las cosas que me toque, digamos, no digo administrar, sino ser parte de eso que haya que hacer, sea lo que sea, trabajar con responsabilidad.

¿Su comida preferida? la milanesa y la de lomo, es la más rica.

¿Algún hobby? el deporte.

¿Un libro? Papillon.

¿una película? La guerra y la paz.

¿Qué música le gusta escuchar? me gusta toda la música.

¿Cuál es el mejor día de la semana? Disfruto mucho los sábados.

¿Y el peor día de la semana? Los lunes.

¿Qué es lo que más le gusta de la gente? que sea sincera.

¿Y lo que menos le gusta de la gente? La mentira.

