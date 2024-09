Simplemente….¡”Machu” más!

Cuando entró Matías Morales a los 35′ del segundo tiempo. Cuando el mismo “Machu” sanducero, pico y resolvió para cantar el 1 a 0 y otorgarle a Nacional tres puntazos, tras un partido al que nunca le faltó calidad PORQUE LA TUVO.

Con jugadores que jugaron a jugar, con la dinámica que no faltó y con las situaciones de gol puntuales, sumando las respuesta del “Coti” Regueira y Jony Fleitas. Sobre todo en el primer tiempo, cuando Ceibal propuso y alcanzó desnivel, con receta generosa. Vale la pena encuadrar a ese Ceibal de los primeros 45′- Más equilibrado el segundo, y es cierto que la fertilidad ofensiva no fue tanto, pero búsqueda que no faltó y opciones para el apunte, casi una y otra vez.

Decide Morales y escala Nacional, llegando a 10 puntos. Está vigente. Está pleno. No bajó la guardia. La tabla no desmiente. Y Nacional tampoco.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por la sexta fecha de la primera rueda.

Campeonato Salteño. Divisional “A”.

Árbitro central: Andrés Píriz (Muy bien). Asistentes: Castaño-Moreno.

NACIONAL (1)- Carlos Regueira; Nicolás Silva y Rosas, Enzo González, Emiliano Britos, Alejandro Cavanna; Agustín Suárez, Bruno Basualdo, Enzo Zapata (Sebastián Menoni), Joaquín Barros (Santiago Reina); Matías Trindade (Matías Morales), Nicolás Arbiza.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

CEIBAL (0)- Jony Fleitas; Enzo Suárez, Nicolás Cáceres, Maicon Giménez, Franco Rivero; Braian Brizuela, Edward De Freitas, Emanuel Fraga, Nicolás Fagúndez; Dalton Bueno (Maicol Naim), Sebastián Farías.

Director Técnico: Gonzalo Ganicoche.

GOL: 41′ del segundo tiempo, Matías Morales (N).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Sebastián Farías-Jony Fleitas.

EL MEJOR DE NACIONAL: Carlos Regueira-Bruno Basualdo.