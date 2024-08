SIEMPRE IMAGINARIAS

Porque los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad, de más en más hay pájaros rogando porque los metan en una jaula. Alejandro Jodorowsky

Vivir dentro de la jaula no permite tener una perspectiva amplia de lo que se puede llegar a experimentar: conformarse con lo que ya se tiene, con lo que se cree seguro y no permite explorar otros campos llenos de experiencias nuevas. Esto no es negativo si solo influye a uno mismo y si es por voluntad propia, el problema llega cuando se cree que el resto se equivocan al volar.

“El ruiseñor se niega a anidar en la jaula, para que la esclavitud no sea el destino de su cría”. Khalil Gibran

En ese estado de permanecer “encerrado”, no se permite el acceso a la conexión real, autentica, todo transcurre, sucede, en un intercambio vivencial artificial, alejado de la realidad orgánica del ser humano.

El Arte, los hechos artísticos y por consiguiente los creadores de esos universos tienen como objetivo que el intercambio con el participante sea fluido y profundo donde los laxos con su propia vida no queden por fuera de la experiencia “ritual” de la relación Sujeto / Hecho Artistico.-

“DIVERSION / DIVERTIRSE”: quiere decir desviar la vista de lo real. Te divierte algo porque te hace pensar en otra cosa…Desviemos la vista de que tenemos un problema, un conflicto y pensemos en otra cosa… DIVERTIRSE es un tema que viene de lo militar, es decir, mando cien tipos por izquierda porque voy a mandar tres mil por la derecha, o sea los “entretengo”, los “divierto”, los ocupo, les desvió la vista de lo real y los ataco por otro lado. Para mí, con esta estrategia vos alejas a la gente de temas verdaderos… no es lo mismo divertirse que estar atrapado, que pasarla bien, que compenetrarse con algo desde un adentro… llevarte algo.

Cuando planteas algo artístico / expresivo, uno invita a algo: a que el otro permanezca atrapado, permanezca VIVO… un lugar donde realmente te “escuchan”, cuando de alguna manera “comparten” tus cosas, sin estereotipos, sin etiquetas, sin discriminación… ir al ser humano y su sentir…

Más que “DIVERTIRSE”, la experiencia es: COMPARTIR un momento. No los invito a: “te voy a divertir”, los invito a compartir algo que por ahí surge una anécdota y nos matamos de risa pero por ahí aparece otra y terminamos con lágrimas… y no hay que tenerle miedo a las lágrimas, en ese estado es donde más se activa nuestra CREATIVIDAD. Y por ahí nos vamos todos pensando y pasa como la vida misma: uno se puede ir riendo o llorando o pensando… el arte como un momento de vida AUTENTICO.

Personalmente prefiero que te apasione, que te enternezca, que tengas ganas de contar, que te cuenten y que te motiven a vivir cosas. No quiero que se diviertan conmigo…

Vinculando el planteo anterior con el arte y más específicamente con el Teatro, Peter Brook afirma que el teatro es vida. Vida concentrada en un pequeño espacio y durante un corto periodo de tiempo. El teatro permite mirar la vida a través de un microscopio, por eso es tan revelador. La realidad en general se manifiesta diluida y el teatro lo que hace es condensarla para observarla con más detalle.

El teatro corre tras la realidad para reflejarla, dice Peter Brook

Según el Director, El teatro tiene la virtud de mostrar lo que es invisible o hermético en condiciones normales. Cuando ves a alguien por la calle, resulta imposible colarse en el interior de su cerebro. En cambio, en el teatro sí puedes acceder a ese territorio oculto. Conducir al público por el asombroso valle de la mente, a lo largo de un periplo sinuoso, porque todo valle tiene sus colinas y sus vaguadas, sus infiernos y sus paraísos.

Y agrega: busco que la gente que va a ver mis obras no se encuentre con lugares comunes, sino que vivan una experiencia sorprendente. La vida humana es un compendio de misterios que el teatro ha de revelar. Ésa es una máxima aplicable a todo tipo de teatro, incluido el político, al que hay que exigirle que desenmascare las falacias y corruptelas de nuestros representantes públicos… no evadir la realidad, no DIVERTIRSE sino JUGAR Y hoy, en pleno siglo XXI, se necesita más que nunca.

Creo que tomar cada creación artística como la indagación de un reportero ansioso de evidenciar las verdades ocultas de la realidad… es significado de que estas realmente “escuchando” al otro, de lo contrario es una distracción que puede obtenerse fácilmente en otros eventos o lugares que nada tienen que ver con las áreas artísticas (un parque, un shopping, etc) y si se vinculan con el ámbito empresarial.

Brook resalta que “Toda la vida de un hombre depende de esa masa de carne de aspecto tan desagradable encerrada en una caja que llamamos cabeza. Todo está conectado con ese centro nervioso: lo más horrendo, lo más sublime, el gozo por la música, el impulso religioso… Es un prodigio”.

La relación es con su cuerpo como todo, sin simulacros…como representación del ritual perdido, de la posibilidad de la pausa, del detener, escuchar dentro del estado de ocio.

Generar a través del JUEGO el fenómeno conocido como la “Sympatheia”: el sentir del espectador con el actor y su entorno.

Desbaratar el sentido del tiempo del participante, involucrándolo en la ficción (sin evadir su realidad livianamente), mediante el empleo de mecanismos de sugestión e induciéndolo a recepcionar las situaciones planteadas en una forma más vivencial.

La intención que la siento más sincera, es que el disparador dramático, más allá de lo anecdótico, sea el punto de vista en que el participante es situado para enfrentarse a la experiencia. El participante desde su subjetividad se enfrenta a determinados acontecimientos que inevitablemente juzgará, pero que posteriormente al observar la situación más al detalle, dejará de ser subjetivo por un instante y se convertirá en “ser objetivo”.

Lo anterior sucede aparentemente, en formato de JUEGO, pues la intención es el engaño de la percepción y la reflexión sobre las posiciones de juicio y morales, generando la duda de “lo real” ya que las lecturas suceden realmente pero manifestando lo incompleto que puede llegar a ser nuestro punto de vista respecto a lo espacial y fundamentalmente objetual.

Afirmo que para para que una propuesta artística, esté viva, siempre tiene que estar en contacto con la vida. No importa la trama, importa la vivencia.

JUGAR a que siempre se está diciendo a través del accionar escénico: “esto no es verdad, esto no está pasando”, pero en definitiva esta negación es lo que hace que el hecho teatral suceda, son dos fuerzas que se chocan, la realidad y la fantasía.

Creo en el hacer hincapié en los puntos de vista, la subjetividad y la polisemia, es decir, la pluralidad de significados. Ése es el gran punto: cómo ve uno desde un lado según el accionar humano, cómo ve otro desde otro según los objetos y luego cómo se resignifican las cosas.

El contacto con la VIDA… que el participante llegue al espacio en “estado de familiaridad”, que venga a sentirse cuidado, protegido y sin una predisposición intelectual… una fusión de espacios, un decidido cruce entre historias personales y representación teatral, donde el encuentro entre los implicados artísticamente no suspende la funcionalidad de las fronteras buscando oposiciones intermitentes y frágiles que se instalan y se desinstalan dentro de un JUEGO sutil.

JUGAR: “ no te puedo hablar de que esto es la realidad; esto es un juego, el tema es que nuestro juego es real”.