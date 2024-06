“Es lo que yo pienso. Pero no solo yo lo pienso. Somos varios los que estamos en esa dirección. Sabemos como es la situación y porque nos está pasando esto que nos está pasando. Siempre hay razones y en Salto Nuevo no faltan”.

-¿Viene complicada la mano?

“En varios aspectos. Sobre todo en lo económico. Los que colaboran son pocos. Muy pocos. Para Salto Nuevo el repecho se hace grande y largo. Pero estamos a tiempo de enderezar y que al comenzar el Campeonato Salteño, no falte respuesta. Hace poco dije que teníamos algo más de 30 jugadores. Del año pasado tenemos a los menos. Este es un plantel nuevo. Pese a todo, es la apuesta”.

-¿Los mencionas a quienes vienen de antes?

“Braian Almeida, Fernando Scarrone y Mateo Dávila. Pero otro tema no es menor en el caso de Salto Nuevo: el desmantelamiento de las divisiones juveniles. A determinados niveles tuvimos que arrancar de “cero”. ¿Quién dijo que esto es fácil?. Pero aquí estamos. Y todavía creemos”

DESDE EL “GOLI”

Es el presidente de Salto Nuevo. Tras la última asamblea, la llegada de LUIS ALBERTO SANSBERRO a la presidencia. Un mando directriz renovado. Pero también de última, coletazos que no han faltado, como en el caso del sanducero Thiago Prosper y el alejamiento de Octavio Espalter y Mario Castillo, quienes habían asumido el control técnico en el área juvenil.

Mientras que en esta semana, una suma a favor: el retorno de Javier Suárez, quien en su momento supo ser directivo de primera línea. Es un albiverde de ley. En Salto Nuevo, bien que lo saben. Y el “Goli” también.

-¿Hablas de más de un factor?

“Sin dudas. Más de uno. Hace meses que la venimos remando. Lo económico pesa como poco. Todo cuesta, nada es gratis. Obtener recursos no es fácil, porque tampoco tenemos alguna recaudación que nos sume”.

-¿Es qué medida son visibles las responsabilidades? O las culpas…

“Noooo…..Si buscas culpables, en Salto Nuevo no acomodamos nada. Pero nada, ¿eh?. Sabemos que además existe falta de credibilidad con respecto a Salto Nuevo. A esa credibilidad hay que recuperarla”.

-La historia, el barrio, el club, la gente…

“¿Cuántos somos en el barrio? Más de 10 mil….¿o no?. Bueno…..hay que buscar el compromiso del barrio. De esa misma gente”

-¿Pensaste en este tiempo, pegar el portazo e irte?

“Para nada. Nos han golpeado con actitudes que no entendemos. Que nos dolieron. Pero si estamos aquí, es para seguirla. No para abandonar. Salto Nuevo no solo es el club, es el sentimiento y el sentimiento tampoco puede quedar por el camino”

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-