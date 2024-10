Sexualidad femenina: ahora existen métodos cuándo el hombre no satisface nuestro deseo.

Al hablar de la mujer y su sexualidad, nos encontramos con una temática de poco diálogo, y hasta de cierta forma de avergonzarse sobre la temática, debido a que por años, en el transcurso de la historia, la sexualidad de la mujer era solamente para procrear y cuidar de los hijos, una actividad que se limitó a ser reproductiva.

Los tabúes, condicionantes culturales, religiosos fueron barreras hasta llegar al siglo XX. Durante los siglos XVIII Y XIX, fue la peor etapa femenina, porque quizá, la más estigmatizante, de reproducción llana y pura, o las utilizaban cómo objetos sexuales, para procrear o las enviaban a los conventos a las mujeres.

No olvidemos que, en la Edad Media, la desnudez femenina era símbolo de pecado. Increíblemente hasta hoy en pleno Siglo XXI, la cultura hindú y la asiática aún a las mujeres viven debajo de túnicas sin poder verles casi la cara porque deben de estar debajo del velo y pesado ropaje.

En épocas greco-romanas, el que disfrutaba hasta hablar de sexualidad y erotismo de forma explícita era el hombre.

Hoy con los movimientos feministas, esto ha ido evolucionando, en la gran mayoría de las diferentes culturas, esto se aceleró con la aparición de los métodos anticonceptivos, lo que dio la libertad de dejar de ser sólo para procrear, sin tener en cuenta de los deseos de las mismas.

Nuestros antecesores vivieron con muchos prejuicios y tabúes, qué a pesar de los años, nos cuesta hablar y plantear las diferentes problemáticas, y los deseos reprimidos cuándo el tema es de salud sexual femenina.

Desde Roma existían las esclavas sexuales llamadas meretrices y en Grecia las haeterea o porne. La historia contada en imágenes de murales, pinturas y esculturas, se puede observar del uso de la mujer cómo servidora sexual y esto haciendo referencia a 2000 a C. Tanto en lo pictórico cómo en las esculturas se puede percibir cómo vivían la sexualidad desde la prehistoria.

Al llegar al siglo pasado, con el inicio del movimiento feminista, se ha logrado despegar de cierta forma y liberarse de que su cuerpo era sólo para el uso reproductivo -años 1960-. En Estados Unidos se desarrolló el primer anticonceptivo oral y se denominó cómo la “primera revolución sexual”, siendo la “segunda revolución sexual” con la aparición del Viagra en EEUU en 1998.

A pesar de los años, no debemos olvidar que aún en estos días existen culturas que llevan prácticas aberrantes cómo son la mutilación de genitales -Tribu Combo de Perú-, clitoridectomias e infibulaciones a niñas en África del Este.

Hoy en día la mujer vive otra libertad, dónde puede tomar la iniciativa y elegir con quién y cómo desea vivir libremente su sexualidad.

Lo no tan bueno de las feministas en Uruguay

Hace un par de años un grupo de feministas logró llevar adelante un proyecto que ingresó al parlamento y se hizo ley. Esta es la Ley N° 19580: Ley de Violencia hacia las mujeres, basada en género modificación a disposiciones del Código Civil y Código Penal Derogación de los artículos 24 al 29 de la ley 17514; Promulgada el 22/12/2017, Publicación el 09/01/2018 Decreto N° 339/019 de 11/11/2019. Traigo esta ley porque en el inciso k) sobre el acoso callejero. Dice que todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación; hemos perdido el estímulo del piropo, lamentablemente, no todo siempre eran groserías, se perdió la creatividad o la espontaneidad que existía, de que el hombre alagara con algún dicho ocurrente a una mujer que veía pasar, se perdió aquella tradición que existió y se escuchaba hasta en letras de tangos en estos lares del Río de la Plata. Se entiende la lucha y la búsqueda de la igualdad y la protección que está en demás incisos de la ley, lo cuál se celebra por los logros obtenidos, pero hay que reconocer que aquella picardía que existía debió dejarse a un lado, y el hombre se debe de cuidar hasta de una mirada para no ser cuestionado y sancionado. Aporto esto porque sin dudas, era un modo de seducción que tenía la mujer, y lo perdió de cierta forma. Se disipó la galantería,

“La fantasía detrás de la mujer”

Pocos hombres saben aprovechar de lo que tienen, sus dotes según lo describen, pero la realidad sexual para la mujer pasa por otro lado; ¿Cuánto conocen el cuerpo de la mujer?, y ¿son capaces de dar placer con lo que tienen? Me refiero a todo el cuerpo y mente en general, al trabajo de seducción, de conquista… ¿existe?; o todo es tan directo y el tema de las redes sociales que antes no existía y hoy cumplen un rol clave, porque se conocen, se hablan, se buscan, se miran los perfiles, existen RRSS especialmente para el encuentro de personas con motivos específicos cómo la son Tinder, Happn Grindr, Bumble, entre otras, dónde un match ya es una conquista. Consulto, ¿les alcanza a ambos?

¿Cuán satisfechas quedan realmente las mujeres luego de tener relaciones sexuales?

Lo voy a llamar así, para generalizar, y no sólo hablar de cuándo se hace el amor, porque quizá, no siempre quieren, no lo desea y lo hacen para cumplir -cuando vienen de una pareja o matrimonio más que desgastado-, con su compañero -esposo, amante, novio o quién las esté acompañando en ese momento.

Se animan las lectoras a pensar del 1 al 10 la última vez que tuvo intimidad sexual, qué puntaje de satisfacción tuvo del 1 al 10, piénselo; y a Ud. lector, ¿qué puntaje cree, o considera que a su (concubina, novia, esposa, amante, amiga con derecho) piensa que quedo de satisfecha? Piense bien, no le parece que no fue tan así, que no se exigió brindarle un poco más de “a vondage”, ¿que su performance no fue tan espectacular cómo Ud cree? Porque que el hombre tenga excitación natural, no es sinónimo de placer para la mujer. No porque ellas tengan un par de orgasmos significa que hayan quedado satisfechas, se equivocan si piensan que con eso basta. El hombre “Macho Alpha”, puede ser muy egoísta, piensa en su propio placer y no en el que realmente importa, que es darse por completo para saciar el apetito sexual de su compañera, y del otro lado es igual; la mujer siempre se suele decir que es más gauchita, pensamiento muy machista si los hay. ¿Cuántos lectores conocen de pies a cabeza las zonas erógenas de su pareja? Se toman su tiempo para investigarlas, porque todas las mujeres somos diferentes. Uds señoras; ¿tienen que pedirles dónde quieren que las toquen y estimulen? Hoy en día, las mujeres tenemos acceso también a buscar más información, a leer, a interesarnos por nuestra lívido, a aprender sobre nuestro propio cuerpo y a decidir qué se quiere y qué no. Por lo cuál si bien no es una cuestión muy común, hay casos que cuándo existe mucha confianza, con pares, con familia, con amigas se habla, y suele pasar cuándo ya esa parte de la pareja ya no tiene vuelta; por lo que les propongo acompañarme en esta investigación que estuve realizando respecto a nuevas metodologías que existen hoy en Salto, de acceder al placer y satisfacción sexual femenina. Me dirigí a buscar todos los puntos dónde se pueden detectar y resolver dicha problemática. A continuación, tendrán acceso a leer sobre el punto de vista médico ginecológico, el psicológico con una licenciada especializada en sexualidad; así cómo también a un médico de Bs As que viene a Concordia y coloca chips energizantes y sexuales, una entrevista a una empresaria que tiene un negocio de sex shop, y a un acompañante sexual masculino mal llamado en algunos ámbitos gigoló que, por razones obvias y personales, será identificado con un nombre ficticio, pero sí; en Salto hay.

Entrevista médico ginecólogo:

Se realizaron intercambios por varios días, y espera por respuesta a un médico local, y no se pudo, si bien tuvo su buena voluntad. Por lo que cómo es una nota que lleva mucha investigación de días y de muchas horas, no tuve más opción que recurrir a otras fuentes, por lo cuál no se nombra al médico.

Nuestra principal pregunta fue qué enfermedades pueden tener cómo consecuencias en la mujer el no tener relaciones sexuales, sin importar la edad. Así cómo también, se le consultó, si es frecuente escuchar en el consultorio clínico, y en los chequeos anuales que las mujeres debemos realizarnos, la consulta o el planteo de ya no tener, o tener relaciones ya no disfrutables y quizá dolorosas.

Lo más saludable para toda mujer es tener relaciones sexuales con regularidad, porque el no tenerlas se exponen a un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Además de ser una manera de hacer ejercicio, el acto sexual ayuda a mantener equilibrados los niveles de estrógenos y de progesterona, lo que puede disminuir el riesgo de cardiopatía.

Los factores de riesgos pueden aumentar de tener disfunción sexual. cómo lo son; Depresión o ansiedad; enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos. Trastornos neurológicos, cómo una lesión de la médula espinal o esclerosis múltiple. Trastornos ginecológicos cómo atrofia vulvovaginal, infecciones o liquen escleroso. Ciertos medicamentos, cómo los antidepresivos o los medicamentos para presión arterial alta. Estrés emocional o psicológico, en especial con respecto a la relación de pareja. Antecedentes de abuso sexual.

Por lo que es importante concurrir a los chequeos ginecológicos, si aparecen problemas sexuales afectan tu relación o te preocupan es aconsejable acudir a tu médico de confianza.

Las causas de los problemas sexuales suelen desarrollarse cuando tus hormonas están en flujo, cómo después de tener un bebé o durante la menopausia. Enfermedades graves suelen contribuir a que la mujer tenga disfunción sexual o insatisfacción. Podríamos hablar de distintos factores: físicos, hormonales y psicológicos y sociales.

Como ya se hizo mención, las enfermedades que aducen el consumo de medicación importante y fuerte, es normal que se vea reducido el deseo sexual y la capacidad del cuerpo de experimentar un orgasmo.

Cuando los niveles de estrógenos son menores tras la menopausia, conduce a cambios e los tejidos genitales y la respuesta sexual. La disminución de estrógeno conduce a una reducción del flujo sanguíneo hacia la región pélvica, lo que puede generar menos sensibilidad genital, y también la necesidad de más tiempo para la excitación y lograr el orgasmo.

El revestimiento vaginal también adelgaza y se vuelve menos elástico, en particular si no eres sexualmente activa. Estos factores pueden conducir al coito doloroso (dispareunia). El deseo sexual también disminuye con la disminución de los niveles hormonales. Los niveles hormonales cambian también luego de dar a luz y durante la lactancia.

Respecto a los factores psicológicos, si se está padeciendo de depresión o ansiedad, una situación de estrés o una situación de abuso sexual, pueden provocar disfunción sexual también.

Los conflictos con la pareja – en relación con el sexo u otro aspecto de la relación-, también pueden disminuir tu respuesta sexual. Los temas culturales y religiosos, y os problemas de imagen física, son otros aspectos que pueden contribuir a no tener o disminuir el deseo sexual y por ende las respuestas del mismo.

Entrevista Lic. Psicología Karen Rivero, post grado en sexología.

-¿Cómo llegan las mujeres a su consultorio clínico?, de forma autónoma o derivadas por otro profesional?

Las mujeres llegan a la consulta por cuestiones sexuales específicamente derivadas por un profesional, pero todas las que van a terapia por cuestiones psicológicas terminan planteando vivencias o situaciones sexuales relacionadas a su vida.

-Cuál considera la problemática más grave, si la mujer se ha acostumbrado a naturalizarse de ser ella la que debe de brindar placer al hombre, y se ha reprimido a si misma?; considera que ahora se encuentra que se puede liberar más y disfrutar de una salud sexual plena?

Las mujeres están sin dudas respetándose más y mimándose en ese sentido ya que los paradigmas han ido cambiando , depende las edades , pero actualmente es un tema que preocupa, que se habla mucho más en reuniones de amigas o en terapia y que busca soluciones prácticas. Se debe a la conciencia del disfrute en la sexualidad de cada una, y de transitarla como merece por la importancia que adquiere para cada persona.

-¿Existe mayor apertura mental en la mujer?¿Hay un límite de edad y cómo incide el factor de la menopausia mentalmente y físicamente en las mujeres?

La menopausia, si bien es un tema hormonal que implica algunas cuestiones que son molestas para la mujer, no debería afectar su sexualidad, si está bien cuidada y bien controlada. Además, en el sexo básicamente hay cosas q pueden aportar para vivirlo naturalmente, como la lubricación y demás. Es verdad que en algunas mujeres la libido tiende a disminuir, pero a veces es importante la estimulación si una se conoce.

Pero básicamente es eso, las mujeres están adquiriendo más autoestima y por ende se considera merecedora de una sexualidad plena, por lo menos las que siguen una terapia.

Si la persona se siente íntegra, no debería sentirse afectada por nada ni por nadie en su sexualidad. A veces también la consideración de problema en el sexo no trata de sexo sino de pareja, eso es una realidad enorme.

Entrevista al Dr. Lucas Patat, cirujano estético.

Es argentino, tiene su clínica en Bs As, pero realiza recorridos por el interior, viniendo a Concordia, Federación y Chajarí varias veces al año. Tuve el placer de conocerlo, y entre los diferentes servicios que realiza, está la inyección energizante y el chip sexual, Pellet hormonal.

Es la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica surge para la prevención de enfermedades del corazón y en el mantenimiento de la calidad de vida a lo largo de los años. Se aplica tanto a las mujeres cómo a los hombres. Su objetivo principal es disminuir los signos de envejecimiento tanto física cómo psíquica.

Respecto a las propiedades se puede decir que brinda un aumento de la vitalidad, disminuye los síntomas de la menopausia, alternaciones del estado de ánimo, cansancio permanente, disminución de la lívido, aumento de masa muscular y fuerza, pérdida de memoria y alteraciones de rito vigilia-sueño, sequedad vaginal y dolores. articulares y óseos.

¿Desde qué edad se aconseja aplicar y cuánto dura cada chip?

La edad aconsejada es después de los 40 años, tanto en el hombre cómo en la mujer y la duración es de 6 a 7 meses de efecto.

¿Cómo se realiza la aplicación de dicho chip?

El modo de aplicación es el pallet tiene el tamaño de un grano de arroz y se aplica con anestesia local de forma subcutánea a nivel del glúteo o queda a criterio médico su implantación. El tiempo que lleva es de aproximado 20 minutos. Los clientes que han probado tienen una conformidad del 100%.

En mujeres mayores, activa la actividad sexual y además la lubricación femenina.

Entrevista a “Eros”, acompañante sexual para mujeres.

Lo llamaré así para proteger su nombre por razones lógicas. Es salteño con algo más de 40 años y ejerce esta profesión desde hace más de 20 años. Tiene otros trabajos también y eso es un plus de ingresos cuándo se requiere de su servicio.

En la entrevista, se obtuvo la siguiente información, Destaca “Eros” que; Es un trabajo en confianza, por varios motivos, uno por un tema de celos de los maridos que no cumplen con lo que deberían cumplir, y que de una u otra manera las mujeres agotan laos medios, entonces la confianza por sobre todas las cosas.

¿Cómo se accede a Ud, para contratarlo? ¿Es un servicio sólo sexual?

Acceder a él es a través de teléfono entre las clientas. No es un servicio para clase baja, es un servicio para clase alta. Mujeres mayoritariamente profesionales, educadas, con títulos terciarios, que acuden a este tipo de servicios porque no es accesible., suele darse de boca en boca y con gente de mucha confianza. Desde el principio se aclara que es profesionalismo puro. También lo eligen para tener compañía, para hacer catarsis, si bien existe el hecho en sí -que es la relación sexual-, es contratado para hablar, ser escuchadas, lo cual forma parte de la compañía que necesitan, cumplir fantasías, o lo que le pidan; siempre dentro de lo que se puede dar, dentro de su perfil hetero, o que con su marido no se animan a solicitar; desde su postura siempre de Macho Alpha, le han pagado para que él no actúe, pero que mire -es cumplir con la fantasía de la clienta-.

¿Cómo es la modalidad para contratarlo? ¿Por hora, por noche?

La modalidad lo solicita la clienta, puede solicitar por una hora, depende de la mujer, de coordinar porque uno tiene otros trabajos, además, también puede ser por una noche entera, el acompañar, no sólo se da la relación sexual, se baila, se toma, se escucha cosas de la vida que le quieran contar, quizá hablan porque necesitan ser escuchadas, y también hasta lloran y otras le han solicitado hasta consejos.

¿Qué edad suelen tener las mujeres que requieren de sus servicios?

La edad de las mujeres que lo contratan suele ser mayores de 30 años, algunas desean que lleve algunos productos que se encuentran en tiendas de sex shop. Trabajar con menores de 30 años, es delicado, y más complicado porque pueden perder la cabeza -en el sentido que están pagando por tener un servicio sexual y nada más- además indica “Eros” que el va subiendo de nivel también.

¿Las mujeres que lo contratan suelen ser casadas?

No solamente suelen ser mujeres casadas, sí pueden ser la mayoría, pero también están las que son solteras, que no han tenido parejas.

¿Tiene una tarifa fija?

La hora anda aproximadamente en U$100, puede bajar algo si lo contratan por varias horas, y las mujeres se hacen cargo de los demás gastos que puedan surgir.

¿El servicio es para mujeres no?, ¿Los hombres lo han intentado contratar?

No trabajo con hombres, primeramente, sí me han propuesto realizar un trío, pero con el amante y no he aceptado. Trabajo sólo con mujeres.

¿En alguna ocasión ha necesitado consumir alguna medicación -vaso dilatado- para ayudar su performance?

No, nunca lo he necesitado, pero estaría dispuesto si fuese necesario, que es una condición natural que tiene. “Son condiciones físicas naturales”

¿Cuál es el máximo de edad de la mujer, que le ha propuesto tener su servicio?

Respecto al máximo de edad de sus clientas, o quienes lo han contratado, 70 a 75 años, mujeres con mucho poder adquisitivo, que pagan muy bien.

¿Ha tenido que rechazar en alguna oportunidad a una potencial clienta por razones higiénicas?

Rotundamente sí, lo he hecho. Yo brindo mi servicio con personas que tienen el carnet de salud vigente, con los exámenes médico que estén vigentes, que no tengan ninguna enfermedad venérea o de transmisión sexual. Yo me realizo chequeos periódicos, y además me protejo con profilácticos, pero cómo la clienta paga por lo que pide, me han solicitado no el uso de los mismos, y si conozco a la mujer he aceptado en alguna oportunidad.

No solamente el uso del preservativo preserva de enfermedades; sino, que existen riesgos de otros fluidos de contraer alguna enfermedad o infección, ¿Qué sucede en ese caso?

Por eso para mi es prioridad por una cuestión de conocimiento y tranquilidad de que la mujer tenga y goce de buena salud por lo que le pido antes un examen médico. Sino cumple con eso, directamente le digo que no.

¿Cuándo lo contrata una clienta de más de 70 años? ¿cómo hace para poner su mente para que su sector de trabajo funcione correctamente?

Por el momento, me concentro que es un trabajo simplemente.

¿Ud pone algún límite, o permite que realicen lo que quieran con ud durante el tiempo que está contratado?

No penetrar ni denigrar.

Siempre se conversa antes, se acuerda el encuentro, el lugar, si se va juntos o si se encuentran en un lugar específico. Yo no acompaño a eventos, el servicio que brindo es sólo sexual.

¿Brinda algún otro servicio el cuál no hablamos?

Sí, el servicio para despedidas de solteras, sólo para la última noche con la novia.

Eros solía realizar este servicio en otros departamentos, no en Salto que es su ciudad, debido a la sociedad nuestra, por lo que el perfil de la mujer debe de ser bajo y con muchos compromisos.

Este trabajo implica que no tiene responsabilidad al otro día, El servicio culmina cuando se despiden, y al otro día no existe ninguna responsabilidad ni habrá contacto en redes sociales.

–Entrevista a Gabriela Roma, empresaria comercial de un local de sex shop en Salto

Entrevistamos a Gabriela quién tiene su negocio de hace 5 años y medio en la ciudad, si bien en un principio nos dijo que le costó ingresar al mercado, hoy en día se maneja principalmente por las Redes Sociales, cómo Instagram, Facebook y WhatsApp; y hoy se encuentra brindando el servicio de envío a distintos departamentos del interior del Uruguay, realizando “envíos discretos”.

¿Desde cuándo tiene su local propio?

Ya hace tres años que tengo el local instalado, comencé trabajando antes hasta que pude instalarme.

¿Las mujeres se acercan en busca de algún producto o artículo?

Las mujeres me contactan por las RRSS, luego se acercan para solicitar lo que desean o le piden asesoramiento. A la mujer le cuesta mucho más que al hombre expresar lo que siente y por ende acerase a los productos que ella ofrece.

En su experiencia; ¿es por una cuestión de tabú que cuesta asumir la necesidad de utilizar los artículos que Ud. ofrece?

Considero que la mujer naturalizó el no sentir, el no tener un espacio dónde indicar en la intimidad lo que no siente, y le cuesta más. En sí, no me costó tanto ingresar en el mercado salteño, pero reconozco que fue todo un proceso hasta llegar ahora cómo está impuesta en el mercado local, y llegar también a los demás departamentos. Debí invertir mucho en publicidad, promocionar a través de Redes Sociales y altoparlante también.

¿Cuáles son los productos más solicitados?

Lo que más me solicitan son los vibradores para punto G, que estimulan el clítoris, los anestésicos anales y desensebilizantes, que ahora la mujer también está queriendo experimentar un poco más. Otro producto muy solicitado son las bolitas vaginales, que son cómo sensaciones -excitantes, frías, calientes- eso lo que hace es darle otra sensación tanto a la mujer cómo al hombre. Otro producto destacado es el Dildo o comúnmente llamado consolador.

¿Qué otros productos se pueden encontrar en el local?

Los artículos que pueden encontrar en el local son desde lencería sensual, lencería erótica, porta ligas, bodys con arnés, arnés de cola, y con esposas.

También hay productos cómo geles de diferentes sensaciones, cómo lubricantes con sabor, geles comestibles, fríos y calientes. En el caso de los geles anales hay desensibilizantes, con excitantes, anestésicos, refrescantes y comestibles.

También está toda la parte de juguetes; un Dildo común sin vibrador, vibradores para punto G, succionador, succionador con vibrador. También hay gotas afrodisíacas.

¿Cuánto dinero debe de invertir alguien que vaya al local, en especial la mujer para satisfacer su necesidad sexual?

Una mujer, ya sea para ella sola o para la pareja, los valores van desde $U 1200 un Dildo común, a $U 1490 un vibrador de punto G y estimulador de clítoris. Son de materiales de silicona médica, hay a pilas, hay recargables, no son eléctricos, se cargan cómo los celulares, estos artículos viene con 30 frecuencias de vibración.

Muchas mujeres llevan artículos para apoyo de la pareja o porque están solas, pero la mayor consulta es para complementar la actividad sexual.

Gabriela indica que la mujer se acerca por la falta de lívido sexual, no siente deseo nos indica, y en otros casos porque los hombres que las acompañan no satisfacen, o no le dan su lugar en la intimidad, desde lo mínimo que es acompañarla a lograr un orgasmo. Entonces la mujer busca implementar estos artículos a su vida sexual.

Nos manifiesta que ha comprobado que las mujeres que han implementado estos artículos en su vida sexual a mejorado un 90% su calidad de vida sexual. El local se encuentra en Camino del Éxodo 1786, y lo pueden encontrar en las redes sociales por el nombre de Gabriela Roma.

Para finalizar dicha investigación, considero haber tocado y visibilizado una temática poco frecuente, brindando información certera y fidedigna dónde se realizó un trabajo de investigación profunda. Visualizando una problemática existente, pero a la vez brindando información de distintos recursos a los que se puede acceder para tener una calidad de vida, una sexualidad activa y evitar problemas de salud, física cómo psíquica.