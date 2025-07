APUNTES EN BORRADOR

By

Edición Año XVIII N° 922, lunes 14 de julio de 2025

SENSACIONES. El jueves cambió el gobierno departamental, pero las autoridades que asumieron ya al día siguiente comenzaron una recorrida por tres municipios y el sábado por los otros tres, participando en la asunción de las nuevas autoridades municipales.

Es decir, que por un tema temporal, recién hoy estarían comenzando su trabajo. Sin embargo, por lo que hemos podido saber con algunos nuevos jerarcas de esta nueva administración, ya comenzaron hace rato haciendo una evaluación personal en el sector que les tocaría desempeñar su tarea, ingresando ya sabiendo lo que tienen que hacer de aquí en más. Pero además, uno nota que durante los dos meses se estuvo trabajando.

El mismo miércoles a las 23.59 cambiaba la imagen de la Intendencia de Salto en sus redes sociales. Y el jueves amanecía la ciudad con el nuevo logo del Gobierno de Salto colgando como cartel en cada poste de luz de calle Uruguay. Uno de los ingresos de la ciudad recuperaba su bandera que hacía tiempo había perdido. Se anunciaba la reapertura del parque termal municipal los días miércoles.

Esas son, si se quiere, pequeñas señales que dejan sensaciones que demuestran que efectivamente ha llegado un nuevo gobierno que viene con muchas ganas de hacer cosas. Y cómo con tan poco podía generar una expectativa que habrá que ver cómo sigue.

Estaremos atentos, sobre todo pensando en las salteñas y salteños que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, porque como decía Artigas, deberían ser los más privilegiados.

*

VISIONES. Hace una semana, preguntábamos a figuras del gobierno saliente cómo dejaban la Intendencia de Salto y nos hablaban de números. Decían que la dejaban saneada económicamente, que se habían hecho obras importantes en los barrios y que habían controlado el rubro cero, que implica salarios y beneficios sociales legales a cada funcionario, cerrando la gestión con un 60% del presupuesto de la comuna dedicado a cubrir justamente ese rubro cero, lo que representaba a unos 1.700 funcionarios.

Este viernes cercano al mediodía, habíamos quedado con el Intendente Albisu de comunicarnos telefónicamente para realizarle una entrevista que salió publicada en la edición de este domingo en EL PUEBLO y nos mostró otra visión de con qué intendencia se encontró.

De sus palabras se desprende que no había un solo sector que no estuviera en crisis, al extremo de dejarnos una metáfora respecto a que estaban viendo qué cable cortar para que la bomba no explotase, dejando una idea de gravedad en cada área.

También dijo que había dado la orden de encontrar a algunos funcionarios que figuraban en planilla, pero que nadie sabía en qué sector estaban, algo que transmite, por decir lo menos, rasgos de desprolijidad en el manejo de la administración pública.

Son dos visiones distintas de cómo dejan o de cómo encuentran a la intendencia de Salto y, por extraño que parezca, ninguna parece faltar a la verdad. Como suele decirse, todo dependerá siempre con el cristal que se miren las cosas.

Hasta la semana que viene y tilo pa’la barra…