Semana de los fallos o se prolonga el estancamiento

Es cierto que el pasado domingo no era posible jugar en función del acto eleccionario, pero si en algún momento se manejó el sábado….tampoco se podía. Ocurre que en la Divisional “B” los fallos están pendientes, en medio de esa madeja de reclamos. Dos de ellos en el Tribunal de alzada de la Organización del Fútbol del Interior y los restantes en el ámbito de la divisional , Se considera inminente que en las próximas horas se devele la triga, respecto a qué posición asume el Tribunal de Alzada, teniendo en cuentas las apelaciones de Palomar, a quienes le reclamaron puntos y se lo concedieron a sus rivales (Sud América y Chaná). Tras el dictamen de ese tribunal, el de la Divisional pretenderá no apartarse del mismo pronunciamiento, confluyendo ambos en una misma dirección.

El hecho es uno: hasta tanto no exista un dictamen, es inviable conformar el calendario de la segunda rueda, con los equipos separados en pares e impares. El ganador de las dos ruedas (Acumulado), será el primero en ascender a la Divisional “A” de la Liga Salteña de Fútbol. No se descarta que al jueves próximo TODOS los fallos sepan del pronunciamiento individual. Si ello no se plantea de hecho, el torneo de la divisional B permanecerá estancado.