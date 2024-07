Selecciones de Salto se preparan para el Campeonato Nacional de ONFI 2024.   

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

El inicio del Campeonato Nacional de baby fútbol de ONFI está a la vuelta de la esquina para las selecciones de 10, 11 y 12 años. Luego en será el turno para el Nacional Femenino a nivel de la categoría Sub 13.

Ayer en el Complejo Villa España fue la presentación de las 4 selecciones naranjeras que competirán a nivel de OFI, fue un momento para compartir entre niños, cuerpos técnicos, neutrales y sponsors.

La primera en jugar será la categoría de 12 años dirigida por Martín Barreto, será en Bella Unión el fin de semana del 20 y 21 de julio

Vale señalar que Salto no será local en ninguna de las tres categorías de niños, aunque si será sede en el Sub 13 Femenino, torneo que se juega aparte del de varones, todavía no hay fecha para las niñas aunque se maneja el mes de setiembre para jugar la clasificatoria..

El grupo de Salto dentro de la divisional “A” de ONFI tuvo una variante en cuanto a sus integrantes, Rivera descendió el año pasado y en su lugar estará Bella Unión quien ascendió.

Por lo que los cuatro integrantes del grupo son: Tacuarembó, Bella Unión, Artigas y Salto.

FECHAS Y SEDES

Las fechas y sedes son las siguientes en cada categoría de niños:

Fase Clasificatoria.

10 años: 3 y 4 de agosto, se jugará en Tacuarembó

3 y 4 de agosto, se jugará en Tacuarembó 11 años: 17 y 18 de agosto, se jugará en Artigas.

17 y 18 de agosto, se jugará en Artigas. 12 años: 20 y 21 de julio, se jugará en Bella Unión.

Fase Semifinal.

10 años: 14 y 15 de setiembre.

14 y 15 de setiembre. 11 años: 28 y 29 de setiembre.

28 y 29 de setiembre. 12 años: 7 y 8 de setiembre.

Fase Final.

10 años: 2 y 3 de noviembre.

2 y 3 de noviembre. 11 años: 30 de noviembre y 1 de diciembre.

30 de noviembre y 1 de diciembre. 12 años: 5 y 6 de octubre.

Femenino Sub 13

Fase Clasificatoria

Setiembre se jugará en Salto. Resta definir los días.

Fase Semifinal y Final.

Octubre y Noviembre. Resta definir los días.