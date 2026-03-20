Selección salteña Sub 18 ante Cerro Largo

Salto Sub-18 define ante Cerro Largo en el Dickinson con la serie 1-1. Partido decisivo por cuartos de final con localía como clave.

Un partido con sabor a final

Será una verdadera final anticipada la que afrontará la Sub-18 de Salto en la tarde de este sábado, cuando reciba a Cerro Largo en el estadio Ernesto Dickinson por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones Sub-18. Con la serie igualada 1 a 1, no hay margen para el error: es ganar o quedar por el camino.

El equipo salteño llega con una única baja sensible, la de Moisés Gallo por suspensión, pero con el resto del plantel en óptimas condiciones. Durante la semana, el grupo mostró compromiso, intensidad y, sobre todo, muchas ganas de estar en este tipo de definiciones. El entrenador sabe que cuenta con un plantel competitivo, con jóvenes de gran proyección y con la responsabilidad de defender el título vigente.

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No será un desafío sencillo. Cerro Largo ya dejó en claro en el partido de ida que es un rival ordenado, que sabe manejar la pelota y los tiempos del encuentro. Es un equipo que no se desespera, que juega con inteligencia y que puede complicar si se le conceden espacios. Por eso, la concentración será clave para Salto, que deberá estar firme en todas sus líneas y evitar errores que puedan costar caro.

El factor localía puede jugar un papel determinante. El Dickinson, escenario conocido al detalle por los juveniles salteños, puede transformarse en ese impulso extra que muchas veces inclina la balanza. La gente también será protagonista, empujando desde afuera en un partido que promete emociones de principio a fin.

Salto sabe lo que se juega. Tiene la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del país y seguir soñando con otro título. Pero para eso deberá hacer un partido inteligente, intenso y eficaz. La consigna está clara: ganar, como sea, y seguir adelante en el camino hacia la gloria.

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