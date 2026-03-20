Selección 2013 renueva su ilusión

La Selección Salteña generación 2013 inicia un nuevo proceso con ilusión renovada, apostando al desarrollo de sus jugadores y a representar de la mejor manera al baby fútbol local.

La Selección Salteña categoría 2013 vuelve a ponerse en marcha, reafirmando un proceso que ha sabido consolidarse a base de trabajo, resultados y una identidad de juego que la distingue a nivel nacional. En la noche de ayer se dio a conocer la lista de convocados, marcando así el inicio de un nuevo desafío para un grupo que, a pesar de su corta edad, ya carga con una rica historia deportiva.

El equipo estará nuevamente bajo la conducción de George Dos Santos, un nombre que ya quedó ligado al éxito de esta generación. Su experiencia, conocimiento del grupo y capacidad para potenciar a los jugadores han sido claves en el crecimiento sostenido del plantel. No se trata solo de un entrenador, sino de un conductor que ha sabido guiar un proceso formativo que combina competencia y desarrollo.

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Esta camada 2013 ha sido protagonista en los últimos años, logrando el título nacional en 2023 y 2024, lo que habla de una base sólida y de un trabajo que trasciende lo circunstancial. En 2025, si bien no pudo repetir la consagración, volvió a posicionarse entre los mejores del país, alcanzando instancias decisivas y finalizando en la cuarta colocación. Ese recorrido no hace más que reforzar el potencial de un grupo que ya ha demostrado estar a la altura de las exigencias.

El nuevo camino comenzará a recorrerse los días 18 y 19 de abril en la ciudad de Salto, donde el seleccionado oficiará como local. Allí deberá enfrentar a las selecciones de Artigas y Paysandú en una instancia que promete ser exigente y competitiva, pero que también representa una gran oportunidad para comenzar con el pie derecho.

Este torneo se enmarca dentro del programa de desarrollo de CONMEBOL, lo que le otorga un valor aún mayor a la competencia. No solo está en juego el prestigio deportivo, sino también la posibilidad de dar un salto internacional: el equipo que logre consagrarse obtendrá el pasaje para representar al país en Paraguay, una experiencia única para jugadores en plena etapa de formación.

Más allá de los resultados, esta selección simboliza el trabajo de múltiples instituciones deportivas del departamento, que día a día apuestan por el desarrollo de sus jóvenes. Cada convocatoria refleja no solo el talento individual, sino también el esfuerzo colectivo de clubes, entrenadores y familias que acompañan este proceso.

La ilusión está intacta. Salto vuelve a confiar en una generación que ha sabido responder en los momentos importantes y que ahora se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia. Con compromiso, talento y un fuerte sentido de pertenencia, la Selección Salteña 2013 se encamina hacia un nuevo desafío, con el objetivo de seguir dejando en alto el nombre del fútbol salteño.

Un reconocimiento especial para cada uno de los jugadores convocados y para las instituciones que forman parte de este proceso, pilares fundamentales de este presente tan prometedor.

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