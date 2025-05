LA GRANJA AL DÍA – Pantallazo hortícola

Desde el Litoral Norte, la Dirección General de la Granja y Laura González

Segunda Parte. Comercialización mayorista y Central Hortícola del Norte.

Laura González es la Directora General de la Granja (DI.GE.GRA.) desde el 1º de marzo de este año. Una de las nueve direcciones generales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es Ingeniera Agrónoma en Producción Vegetal Intensiva; y, con una maestría en Desarrollo Rural. Además de profesional, es madre de dos hijos jóvenes y vive en una granja. Oriunda de Montevideo, residente desde hace 27 años en el medio rural, en Canelón Grande.

En la nota anterior publicamos una primera entrega del diálogo que mantuvimos esta semana con ella. Ahora va la segunda y última parte de la entrevista.

– Bien; usted sostiene que desde la DIGEGRA están abocados a la promoción y fomento del sector hortifrutigranjero nacional, ¿Qué importancia le dan a incluir en la cadena productiva la comercialización?

– Sí, estamos sentando las bases, por ejemplo, en relación a la industria, ya hemos tomado contacto con algunas, con diferentes escalas, aquí en el sur.

Para empezar a conversar, a ver, cuales son las demandas que ellas tienen, y, en función de lo que planteábamos, que es el desarrollo de la producción nacional, ver qué posibilidades tenemos, que las industrias sean un lugar de colocación de mercaderías. Que haya contrataciones fluidas, que puedan contratar a futuro, que puedan trabajar no en función de lo que sobra de la producción en fresco, que lo que no se comercializa en fresco vaya a la industria, sino de insertar, desarrollar cadenas de producción, que vayan del predio a la industria. Pero que se establezcan como referentes de esa producción y que se produzca lo que necesitan. Esa es la línea con la que queremos trabajar. Estamos arrancando.

– La reflexión viene a cuento porque usted deriva la comercialización a la industrialización. Y, nosotros que somos, también, ciudadanos y consumidores, vemos la brecha entre los precios que hay entre los valores mayoristas y el consumidor final. Y en particular, aquí en Salto, tenemos una Central que esta para abrirse; y, que es una de las posibilidades más inmediatas que tenemos para optimizar ese equilibrio comercial. Y ello pasa por su inauguración. Sabemos que están trabajando en ese tema. ¿Qué nos puede decir al respecto, Directora?

– Con respecto a eso, en la gira que hicimos con el Ministro, incluso, tuvimos reuniones con las gremiales y con la intendencia. Y el compromiso que asumimos fue apostar a la inauguración de la Central. Y lo que propusimos, fue nombrar una comisión . . .

¿Una Junta de la Gobernanza?

– No, no. Hasta le queremos llamar distinto para no confundir. En realidad seria como una directiva provisoria, como tuvo la UAM en su momento, cuando estaba entre el Mercado Modelo y la mudanza. Se generó una directiva provisoria, que iba tomando decisiones en función de la planificación del traslado. Acá sería lo mismo. Hay que tomar decisiones en función a las necesidades para la apertura. Una vez que eso está establecido, este inaugurada, abierta y empiece a generar algún ingreso genuino, recién ahí podemos pensar en la Junta de la Gobernanza como lo define la ley. ¿Por qué? Porque en realidad hasta ese momento nombrar un representante de los operadores no tiene sentido, porque no sabemos a quién representa. Porque no hay operadores, no está operando. Lo mismo las gremiales de productores, no sabemos que gremiales van a estar vinculadas a la Central, no podemos nombrar un referente de las gremiales. Entonces la idea es que el Ministerio, como principales, Ministerio e Intendencia, puedan formular una directiva provisoria, que pueda ir ejecutando los pasos necesarios para la apertura. Incluso sugerimos para esas reuniones que hubiera un representante de la UAM, que haya estado presente en el proyecto de transición del Mercado Modelo a la UAM, también. Para poder asesorar y aconsejar de lecciones aprendidas, de que cosa tener en cuenta, como ir negociando otras, para poder inaugurar cuanto antes.

– Ya hubo una asesoría y consultoría por parte del LATU, con integrantes de la transición de la UAM, también, involucrando a los productores y posibles futuros operadores, fue el año pasado.

– Sí, pero acá la idea es que sea una directiva ejecutiva, no tanto de pensar y planificar, si no para ejecutar. Ejecutar los pasos que sean necesarios para ir sacando el proyecto adelante.

– ¿Tienen alguna agenda al respecto? de tiempos . . .

– Bueno, no. Y en realidad, el Ministerio ha demorado un poco la designación de su representante, porque entendemos que tienen que ser personas que respondan al Ministerio. Y no es fácil en ese sentido . . .

– Perfiles particulares, idóneos, comprometidos, proactivos . . .

– Claro. Y ahora se mezcla todo, un poco, con las elecciones departamentales que son esta semana. Pusimos un poco el freno de mano para interpretar la realidad tal cual se dé después de ese momento.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Lunes, 8 de Mayo del 2025: La jornada se presentó con un menor ingreso de público comprador, manteniéndose, según informantes calificados, el enlentecimiento en la colocación y la reducción en el volumen de compras. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso en tomates, morrones, pepino, berenjena, chauchas, papa, zapallito, zucchini, apios, repollos, boniato tipo zanahoria y frutilla. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de ajo, cebolla colorada, mandarina Satsumas y uva. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de frutillas procedentes del litoral norte.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 3 al 9 de Mayo del 2025.

Inicia la zafra de mandarinas “comunes” o “criollas”

Frutas cítricas: la oferta de mandarinas comienza a ampliarse, aparecen las primeras partidas de la conocida “común” o “criolla”, marcando los máximos niveles de precios para esta fruta dada su aceptación por el público consumidor, aunque aún presentan signos de inmadurez como color verdoso y acidez. El tipo Satsuma comienza a disminuir en la oferta mayorista, lo que genera una presión al alza en sus precios hacia el fin de semana, en parte debido al aumento de la demanda estacional. Este comportamiento de mercado se ve favorecido por el descenso de las temperaturas, que incrementa el interés por frutas asociadas al consumo durante afecciones respiratorias. En cuanto a naranjas del tipo Valencia, predomina la oferta de partidas importadas procedentes de Egipto.