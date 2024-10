“Se que algún día volveré…”

Tobías Chasampi, el catamarqueño que se fue de Ferro.

“Son de esos jugadores en pleno ciclo de evolución. Sobre todo, por la aplicación que los rige en materia táctica. Desde el punto de vista humano, ni que hablar. Todos ellos, responden a una manera de ser que los caracteriza. Son de bajo perfil, a veces de poco hablar. Podrán tener errores, pero son de esos jugadores-seres humanos que no dejan de sumar”.

No tanto tiempo atrás, Fabricio Bassa reflexionó en voz alta sobre TOBÍAS CHASAMPI, el volante catamarqueño de 21 años, que dejó de ser jugador de Ferro Carril para volver a sus pagos. Es obvio que el alejamiento del DT, aceleró la partida.

“Mi pase es de Ferro Carril. Hablé con el presidente y entendió la situación. No tengo menos que agradecerle esa actitud, porque me permite volver a jugar en Catamarca. O sea, el club me dará el pase. Me voy con esa tranquilidad”.

El 9 de diciembre del año pasado, Tobías Chasampi fue uno más en el juego definitivo ante Arsenal, para que Ferro Carril se consagrara Campeón Salteño. Integró el medio campo junto a Elblo Blanco Grieves, Javier Quintero y Nahuel Machado.

El hecho es uno: Chasampi se convirtió en una de las cartas más vitales para el funcionamiento albinegro y a partir de su continuidad, la madurez iría llegando.

El miércoles a la tarde con EL PUEBLO, Tobías valoró a Ferro Carril este tiempo del que fue uno más y una frase se vistió de sentencia: “sé que algún día volveré….”

Es concreto que este ciclo de Fabricio en Ferro Carril, dejó una huella que será anecdótica también, partiendo de la base que en el 2023 el más ganador de la historia fue Campeón con catamarqueños incluídos. Y Chasampi, no fue una carta más. Fue una carta vital. Y de las buenas.

Tres pases que la historia no olvidará

Más allá de ese abrupto final de ciclo de Fabricio Bassa en Ferro Carril, no hay dudas que se incorporará el nombre de la franja albinegra a la historia, por haber generado el traspaso de TRES de sus jugadores al fútbol europeo, en menos de DOS MESES. En primer término, la transferencia de NAHUEL “Bocha” VELÁSQUEZ (delantero) y el viernes pasado, el anuncio de la Comisión Directiva, respecto a los pases de FREDI CABRERA (delantero) y TOMÁS ROMERO (defensa).

Al fin de cuentas, los tres pases desde Ferro Carril, que la historia no olvidará.