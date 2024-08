Se presentó a la Junta Departamental petición para que se reactive la comisión investigadora de objetos faltantes en los museos

Ayer por el Profesor José Buslón

En horas de la tarde anterior, el profesor José Buslón presentó ante la Junta Departamental de Salto una solicitud para que se retome el tema faltante de objetos en los museos de Salto.

Según destaca la misiva, para tratar este tema se había conformado una comisión investigadora de ese órgano en el año 2007, agregando que hubo una denuncia también a la justicia por la cual no se pudo seguir investigando ” por la contrariedad de las declaraciones y datos aportados, más allá que sí se constató el faltante irregular de objetos museísticos.”

Busón informó a EL PUEBLO que “en el día de la fecha y a partir de lo que fueron las declaraciones en el día de ayer (miércoles) del presidente de la Comisión de Patrimonio, Marcelo Cattani, quien a su vez es funcionario público ocupando responsabilidad en el Centro Fotográfico de Salto. Este manifestó que él está en conocimiento de cuál era el mecanismo por el cual se sustraían los objetos de los distintos museos, que había funcionarios que recibían un dinero de parte de coleccionistas y entregaban en horario de la noche, cuando estos iban en sus vehículos, los objetos que eran solicitados. O sea que estamos hablando no de objetos que desaparecieron a través de un robo hormiga, sino de una operación selecta y organizada que involucra a estos actores que, de acuerdo a lo que dice el presidente de la Comisión de Patrimonio de Salto, está en conocimiento de quiénes son.”

Agrega el docente que “en un escenario donde la justicia pudo comprobar que efectivamente hubo un robo importantísimo, pero que por la contradicción de los testigos y la falta de elementos también de jerarquía que fueron a declarar, no pudo determinar responsabilidades, yo creo que a partir de este testimonio sí lo podrá hacer.”

se robaron un pedazo de la historia del departamento

Comisión investigadora

Ante la situación que describe Buslón, se pretende que el legislativo retome la comisión investigadora.

“A su vez, y siguiendo las vías que corresponden, institucionales, de las cuales nosotros podemos acceder, porque no podemos acceder como denunciante a la justicia, porque en realidad son otros los responsables, pero sí como ciudadanos, elevamos un petitorio a la Junta Departamental para que se reabra la Comisión Investigadora que presentó un informe en el año 2007, y que el año pasado, por parte del Edil Gotardo Goncalvez del Partido Nacional, pusiera este tema nuevamente sobre el tapete. Entonces la idea es que, habiéndole entregado esta petición al presidente de la Junta Departamental, el señor Pablo Alves, este haga llegar la nota a la Comisión de Cultura, y la Comisión de Cultura ponga este tema nuevamente en discusión, en consideración, que cree en la Comisión Investigadora, y que se llame a declarar a Cattani, que de hecho, por ser funcionario público, y como responsable de los deberes funcionales, debe cumplir con los derechos y deberes inherentes a su cargo, y proporcionar toda la información cuando sepa que se trata de un ilícito.”

Buslón afirma que la Junta deberá llamarlo, y proponer a la Intendencia que la investigación se reabra nuevamente en el plano de la justicia.

“Creo que por fin, y gracias al valiente testimonio de Cattani, de Marcelo Cattani, vamos a poder saber qué pasó con los objetos sustraídos en los museos de Salto.”

Por último el profesor Buslón que ha venido poniendo en tela de juicio también las condiciones del patrimonio salteño, dijo estar muy contento como grupo sin fines de lucro.

“Nuestro grupo de rescate arqueológico, ha logrado que este tema se visibilice, no es una sola persona que hay detrás, es un grupo que está llevando adelante esta investigación, y que se pueda constatar a dónde fueron a parar esos objetos, y que en la medida de las posibilidades se recupere la mayor cantidad posible, porque esos son elementos patrimoniales sobre el cual reconstruimos la historia de Salto, pero si no lo tenemos, no hay historia que reconstruir. Por lo tanto, no se robaron solamente objetos, se robaron un pedazo de la historia del departamento.”