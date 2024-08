¡Se picó en Artigas! Álvaro Delgado enfrenta cuestionamientos por el caso Dos Santos

En un acto político en Artigas, la fórmula presidencial del Partido Nacional enfrentó tensiones cuando Álvaro Delgado fue cuestionado sobre el futuro de Valentina dos Santos, exdiputada condenada por la Justicia. La respuesta de Delgado, quien afirmó “no hago futurología”, no satisfizo a todos los presentes, generando abucheos y rispideces.

Tensión en Artigas: Gritos y abucheos en acto del Partido Nacional por caso Dos Santos

En un ambiente caldeado, la fórmula presidencial del Partido Nacional culminó su gira nacional con un acto en la sede departamental de Artigas, donde surgieron tensiones cuando se abordó el futuro político de Valentina dos Santos, exdiputada condenada por la Justicia y sobrina del intendente Pablo Caram, también condenado.

Durante el evento, Álvaro Delgado fue consultado sobre la posible candidatura de Dos Santos a la intendencia, y la posible intervención del candidato en dicha situación. “No hago futurología. Me tocó a mí pedirles la renuncia a ambos”, respondió Delgado, recordando que fue él mismo quien solicitó que no se presentaran como candidatos antes de que la Corte Electoral tomara una decisión.

A pesar de sus explicaciones, parte del público mostró su descontento, manifestándose con gritos y abucheos. “Hay gente que tiene que pasar por fiscalía y dice que va a candidatearse. Eso es el futuro”, replicó una mujer presente en el acto.

Valeria Ripoll, compañera de fórmula de Delgado, intervino en la discusión, criticando al Frente Amplio y asegurando que el Partido Nacional no mantiene en sus filas a quienes no deberían estar. “La gente que no hace bien las cosas no tiene lugar dentro del Partido Nacional”, afirmó Ripoll, en un intento de calmar las tensiones.

Este episodio demuestra las divisiones internas y el delicado equilibrio que debe mantener el Partido Nacional en su camino hacia las elecciones de 2024, un tema ampliamente cubierto por Montevideo Portal.

En su cuenta de Red X, el periodista Eduardo Preve publicó el video dónde la fórmula presidencial del Partido Nacional es sometida a un fuerte cuestionamiento por parte de supuestos dirigentes locales durante su visita a la ciudad de Artigas

🔴 A LOS GRITOS



🔥 La conferencia de prensa de la fórmula Delgado-Ripoll en Artigas terminó en gritos y protestas de militantes tras pregunta de un periodista sobre posible candidatura de Valentina Dos Santos. pic.twitter.com/EdUIjNbgpp — Eduardo Preve (@EPreve) August 30, 2024

Por su parte, el candidato nacionalista intentó zanjar el tema, también mediante una publicación en la misma red