Se juegan por los últimos cuatro boletos a Olimpíadas de París.

A partir del día de hoy comienzan los 4 Preolímpicos Mundiales, con Doncic y Antetokounmpo como grandes atracciones. El ganador de cada zona (El Pireo, Puerto Rico, Rigs y Valencia) clasificara a los Juegos Olímpicos.

A continuación los detalles de los partidos, las semis y la final de cada sede serán el sábadoy el domingo próximo.

OQT – El Pireo, Grecia

Martes, 2 de julio. 11:30 horas – Egipto vs República Dominicana

Martes, 2 de julio. 15:00 horas – Eslovenia vs Croacia

Miércoles, 3 de julio. 11:30 horas – Croacia vs Nueva Zelanda

Miércoles, 3 de julio. 15:00 horas – República Dominicana vs Grecia

Jueves, 4 de julio. 11:30 horas – Nueva Zelanda vs Eslovenia

Jueves, 4 de julio. 15:00 horas – Grecia vs Egipto

OQT – Valencia, España

Martes, 2 de julio. 12:30 horas – Finlandia vs Bahamas

Martes, 2 de julio. 15:30 horas – Líbano vs España

Miércoles, 3 de julio. 12:30 horas – Bahamas vs. Polonia

Miércoles, 3 de julio. 15:30 horas – España vs. Angola

Jueves, 4 de julio. 12:30 horas – Angola vs Líbano

Jueves, 4 de julio. 15:30 horas – Polonia vs Finlandia



OQT – Puerto Rico



Martes, 2 de julio. 18:30 horas – Italia vs Baréin

Martes, 2 de julio. 21:30 horas – México vs Lituania

Miércoles, 3 de julio. 18:30 horas – Lituania vs. Costa de Marfil

Miércoles, 3 de julio. 21:30 horas – Baréin vs Puerto Rico

Jueves, 4 de julio. 18:30 horas – Costa de Marfil vs México

Jueves, 4 de julio. 21:30 horas – Puerto Rico vs Italia

OQT – Riga, Letonia



Martes, 2 de julio. 9:30 horas – Brasil vs Montenegro

Martes, 2 de julio. 13:00 horas – Georgia vs Letonia

Miércoles, 3 de julio. 9:30 horas – Montenegro vs. Camerún

Miércoles, 3 de julio. 13:00 horas – Letonia vs Filipinas

Jueves, 4 de julio. 9:30 horas – Filipinas vs Georgia

Jueves, 4 de julio. 13:00 horas – Camerún vs Brasil