Se aplazó Torneo de la Agraria en una semana

No se apuntaron el o los hechos que lo determinan, pero lo cierto es que el Campeonato Oficial de la Liga de las Colonias Agrarias se aplazó en una semana. Las novedades no faltarán en escena, por ejemplo, el debut oficial de Cizaña Fútbol Club, que afrontará las instancias en las tres categorías. Se trata de un equipo con pasado no muy lejano en la Liga de Fútbol Comercial.

Para los agrarios además, un aspecto que será motivacional también: disponer del Parque Juan José Vispo Mari en la medida que las circunstancias lo ameriten, ya luciendo el flamante piso sintético,.