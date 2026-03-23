Salto vs Young, Maldonado y Soriano la otra serie

Copa Nacional de Selecciones sub 18 están los cruces semifinales

La fase de cuartos de final de la Sub 18 en la 22ª Copa Nacional de Selecciones dejó emociones fuertes, confirmaciones y una gran sorpresa que sacudió el torneo.

Young imparable; futuro rival de Salto

Por un lado, Young ratificó su gran momento. Volvió a imponerse ante Paysandú, esta vez por 3 a 1 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, cerrando la serie con autoridad tras el 2-1 de la ida. El equipo younguense mostró contundencia y solidez para meterse entre los cuatro mejores del país, donde ahora tendrá un desafío de alto nivel enfrentando a Salto por un lugar en la final.

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Los goles de Elías Silveira, Fabricio Ricca y Gonzalo Fredo marcaron la diferencia para el local, mientras que Tiago González había puesto un empate transitorio para Paysandú. Sin embargo, Young fue superior en momentos clave y terminó sellando una clasificación merecida.

Soriano en los penales

Pero la gran historia de la jornada llegó desde Nueva Helvecia. Soriano dio el golpe y eliminó a Federación Colonia, uno de los candidatos. Tras caer 3-1 en la ida en Mercedes, el conjunto sorianense revirtió la serie con un sólido 2-0 como visitante en el Estadio del Club Nacional, igualando el global y forzando la definición por penales.

Desde los doce pasos, Soriano fue más efectivo y se impuso 5 a 4, concretando una clasificación que pocos esperaban. Jonathan Da Silva y Kevin Tarragona fueron los autores de los goles que alimentaron la ilusión de un equipo que ahora se mete en semifinales con el ánimo en alza.

Maldonado el que faltaba

En su casa Maldonado le ganó 2 a 1 a Flores y se metió en las llaves de semifinales de la Copa. Nicolás Umpierrez tuvo una tarde soñada para un doblete que significó la clasificación.

Salto recibirá a Young y Soriano jugará ante Maldonado. De ahí saldrán los finalistas 2026 de esta apasionante competencia de juveniles.

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