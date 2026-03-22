Salto remontó y está entre los cuatro mejores

La mística del Dickinson: revirtió la desventaja inicial y es uno de los mejores cuatro: ¡Este Salto tiene corazón de pretendiente!

Hay que hablar de la mística del Dickinson, con este Salto, porque después de todo nunca perdió en esta edición del Campeonato del Interior y siempre ganó. El 2 a 0 frente a Zona Oeste en el desquite para avanzar a las semifinales. Los dos goles en el primer tiempo. Pudo ser más amplio el registro, pero la imperfección para resolver en el segundo fue determinante. Salto enfrentará al ganador de la serie de Río Negro y Paysandú. Por segundo año consecutivo figura entre los mejores cuatro del Interior. Una siembra vital. Lo es.

(Foto: Vicente Massarino, EL PUEBLO)

El intacto grito rebelde de la Sub 18

En el preliminar de ayer, la victoria de los juveniles por 1 a 0 frente a Cerro Largo, para al igual que el Salto de Mayores, catapultarse a las semifinales. La rebeldía que no faltó cuando debió desnivelar primero para evitar sofocones (gol de Ramallo) y luego sostener la diferencia. Luces que encandilan otra vez este ciclo bajo conducción de Wilson Cardozo. El final fue caótico, con la respuesta violenta de algunos jugadores de Cerro Largo. Tan penoso, como condenable.

Peñarol lidera; Nacional echa al DT

Matías Arezo, Luis Angulo y Nicolás Fernández anotaron los goles de Peñarol. Cristian Barros a la hora del gol de Cerro. Fue victoria de Peñarol 3 a 1 jugando por la séptima fecha del Torneo Apertura, liderando junto a Racing con 16 puntos. El equipo de la Escuelita batió 1 a 0 a Liverpool. Mientras Peñarol gana, en Nacional marcaron el fin de ciclo de Jadson Viera en la Dirección Técnica, tras la derrota padecida ante Defensor Sporting. A un paso de sumar al nuevo DT. No otro que Jorge Bava.

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