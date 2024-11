Salto Nuevo cree en este artículo para no perder los puntos frente a El Tanque

El Tanque ha solicitado la revisión de la derrota por 3 a 1 contra Salto Nuevo, que los condena a jugar en la Divisional «B» el próximo año. El club apunta contra el golero suplente Anthony Guimaraens, quien, según El Tanque, no tendría el certificado médico vigente en la Secretaría Nacional del Deporte (SINADE), lo que lo inhabilitaría para jugar.

Sin embargo, en Salto Nuevo creen que la aplicación del artículo 405, que trata sobre la «participación de un jugador sin certificado de Aptitud Deportiva vigente», no corresponde en este caso. Guimaraens figura en el formulario, pero no jugó, y el artículo especifica que la falta de un certificado solo es válida si el jugador realmente participa en el campo. En Salto Nuevo están convencidos de que el reclamo de El Tanque no tiene fundamento y, en caso de que el Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol no lo resuelva a su favor, apelarán al Tribunal de OFI.

El Tanque sostiene que «hay antecedentes de equipos que perdieron puntos por esa causa».



Néstor Otazú: el ex Ferro Carril se va a Extremadura de España

Néstor Otazú, quien llegó a Ferro Carril en 2023, está a punto de embarcarse en una nueva etapa de su carrera al unirse al Club de Fútbol Extremadura en España. Otazú, lateral proveniente de Ciudad del Este (Paraguay), había tenido un papel secundario en Ferro Carril, jugando algunos minutos en la Primera División, pero estaba proyectado como un jugador para el futuro.

Este movimiento es significativo, ya que Otazú se convierte en el tercer exjugador de Ferro Carril en emigrar a Europa, tras Fredi Cabrera (Paraguay) y Thomas Romero (Argentina). El Real Jaén, también de la Tercera División de España, también ha mostrado interés en Otazú, quien ahora tiene la oportunidad de continuar su carrera en el fútbol europeo.

