Salto entre turismo, descuentos y crisis política

Salto reabre hotel icónico y ofrece descuentos, mientras el Frente Amplio enfrenta renuncias y tensiones políticas en el departamento.

Se terminó el verano, pero en Salto la actividad no da respiro. Tras seis años de espera, el antiguo hotel municipal vuelve a la vida convertido en “Raíces del Arapey”, una propuesta renovada pensada exclusivamente para adultos que buscan descanso y desconexión. Como guiño a la identidad local, los salteños cuentan con un 10% de descuento extra para redescubrir este emblema del norte.

Sin embargo, mientras el turismo promete movimiento y oportunidades, el clima político está lejos de ser relajado. El Frente Amplio atraviesa un momento de fuerte tensión interna. A la ya polémica por el fideicomiso impulsado por Andrés Lima, se suma ahora la renuncia de Tito Souto, exalcalde de Constitución y figura clave en el interior del departamento. Según trascendidos, su salida responde a una creciente decepción con la conducción política local.

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En paralelo, Lima sigue bajo presión en Montevideo, alimentando versiones sobre posibles nuevas renuncias y un escenario de inestabilidad que podría impactar en el futuro electoral del sector.

En otro frente, llegan noticias que sí alivian el bolsillo: el Congreso de Intendentes aprobó un descuento del 50% en multas para quienes regularicen su situación rápidamente. Eso sí, las infracciones graves como conducir bajo efectos del alcohol o participar en picadas quedan fuera de cualquier beneficio.

A nivel local, también se proyectan cambios en la convivencia urbana. Desde la órbita de Albisu se plantea la creación de una guardia municipal con el objetivo de recuperar los espacios públicos para las familias, en un intento por mejorar la seguridad y el orden en plazas y zonas recreativas.

El calendario suma además una apuesta fuerte al turismo: del 28 de marzo al 4 de abril, Salto será escenario de espectáculos con artistas como Martín Piña, Agarrate Catarina y Matías Valdés, entre otros, buscando atraer visitantes y dinamizar la economía.

Pero no todo es celebración. En el centro de la ciudad crece el malestar entre los cuidacoches, que denuncian exclusión y operativos que consideran injustos. La semana deja así una mezcla de inauguraciones, anuncios y portazos políticos.

En este contexto, la pregunta queda abierta: ¿podrá el Frente Amplio recomponerse a tiempo o estas fracturas terminarán pesando en las próximas elecciones?

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