SALTO: CONTRABANDO, MICROTRÁFICO Y MÚLTIPLES INTERVENCIONES POLICIALES

Contrabando frustrado y un detenido

Personal de Prefectura incautó un importante cargamento de cigarrillos de contrabando y detuvo a un hombre tras una persecución en la zona del arroyo Las Viudas. El vehículo fue interceptado luego de intentar darse a la fuga. Se incautaron 36 cajas y 40 cartones de cigarrillos marca Gift, con un valor estimado superior a los 4 millones de pesos. Intervienen Aduanas y Fiscalía.

Operación “Éxodo”: seis detenidos por microtráfico

Cuatro allanamientos simultáneos permitieron desarticular una presunta red de microtráfico. Fueron detenidas seis personas (cuatro mujeres y dos hombres), además de otras tres conducidas para averiguaciones. Se incautaron drogas, dinero, celulares, joyas, un arma de aire comprimido y una motocicleta.

Jornada con múltiples delitos y actuaciones policiales

La Policía realizó diversas intervenciones en la ciudad, incluyendo la detención de un hombre dentro de una ferretería tras activarse una alarma. También se incautó una motocicleta por irregularidades, y se investigan varios hurtos, una tentativa de rapiña con un hombre herido de arma blanca y robos en distintos puntos de Salto.

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Tres siniestros de tránsito con personas lesionadas

Se registraron tres accidentes en diferentes zonas de la ciudad, con motociclistas y conductores lesionados. Entre ellos, un choque entre camión y moto, una conductora que se desvaneció e impactó vehículos estacionados, y una motociclista que colisionó contra la puerta de un automóvil.



Interpol emitió alerta roja por narcotraficante prófugo

El narcotraficante Carlos Damián Araújo es intensamente buscado a nivel internacional tras fugarse mientras cumplía prisión domiciliaria. No contaba con custodia ni tobillera electrónica, lo que generó cuestionamientos. La Policía trabaja en posibles allanamientos para dar con su paradero.

Condenas por la Operación “Éxodo”

La Justicia condenó a tres personas por delitos vinculados al suministro de estupefacientes, con penas de entre dos y dos años y seis meses de penitenciaría. Otros detenidos fueron liberados, mientras continúan las investigaciones.

Otros hechos relevantes

Se confirmó la aparición en buen estado de una persona ausente. Además, fue detenido un menor requerido por la Justicia. También se registraron nuevos siniestros de tránsito con lesionados, la detención de una mujer por dañar un móvil policial, un hombre por amenazas y otro por exhibiciones obscenas en la vía pública.

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