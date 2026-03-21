Salto brilló en Aguas Abiertas

La delegación de Salto brilló en el NRU 2026 con destacados puntajes finales y presencia en múltiples categorías de aguas abiertas.

Salto destaca con varios deportistas en el cierre del Aguas Abiertas

La delegación de Salto volvió a decir presente con muy buenos resultados en el circuito de aguas abiertas del Río Uruguay (NRU) 2025/2026, consolidando una actuación colectiva de gran nivel, con varios deportistas ubicándose en posiciones finales destacadas tras la sumatoria total de puntos en sus respectivas categorías.

Uno de los rendimientos más sobresalientes fue el de Carlos Giacometti, quien compitió en su categoría logrando un total de 42 puntos, posicionándose entre los principales exponentes del campeonato y siendo el salteño mejor ubicado en la tabla general.

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En gran nivel también se destacaron Romina Lagreca y Marcela Pérez, ambas con 36 puntos en sus respectivas categorías femeninas, mostrando regularidad y competitividad a lo largo de las diferentes fechas del circuito.

Por su parte, Agustina Leite Rodríguez, en la categoría Mujeres 31 a 35 años, completó una muy sólida participación, sumando 25 puntos, producto de actuaciones constantes durante el campeonato.

Dentro de las categorías masculinas, Sebastián Silgoria cerró su participación con 24 puntos, manteniéndose competitivo en cada etapa y logrando una posición final destacada dentro de su división.

También cumplieron buenas actuaciones Emily Stein, en su categoría femenina, y Juan Felicio Trindade Polti, en categoría masculina, ambos alcanzando los 20 puntos, reflejando regularidad en sus presentaciones.

En tanto, Juan Pablo Bartaburu Olarreaga, dentro de su categoría, sumó 17 puntos, mientras que Brenda Andreussi finalizó con 10 puntos y Andrés Forti con 7 puntos, completando la nómina de representantes salteños en la competencia.

Más allá de los resultados individuales, la participación de Salto en el NRU 2026 deja un saldo altamente positivo. La presencia de nadadores en diversas categorías, tanto masculinas como femeninas, evidencia el crecimiento sostenido de la disciplina en el departamento.

La regularidad en la competencia, sumada a la obtención de puntos en múltiples fechas, fue clave para que los deportistas salteños lograran posicionarse de buena manera en la clasificación final, enfrentando a nadadores de distintos puntos de la región.

De esta manera, Salto continúa consolidándose como una plaza fuerte dentro de las aguas abiertas, con atletas que no solo compiten, sino que también logran destacarse y proyectarse a futuro en este tipo de competencias de carácter regional e internacional.

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