Salteño y la ilusión de que se puede!

El salteño afronta el combate más importante de su carrera con transmisión internacional y la ilusión de hacer historia

Luciano El Toro Pereira va por el cinturón mundial en las MMA

Aproximadamente a la hora 16, la señal internacional DirecTV Sports estará televisando un combate que ya se perfila como el más importante en la carrera del salteño Luciano Pereira. En la ciudad de Madrid, el uruguayo se medirá ante el español Kevin Cordero, en un duelo que trasciende lo deportivo y enfrenta a dos potencias separadas por un océano.

Por un lado estará “El Toro”, representante de Salto y de todo el país, quien llega con números incluso superiores a los de su rival. Pero más allá de las estadísticas, lo que destaca en la previa es su camino: Pereira no realizó campamentos en el exterior ni preparaciones en grandes centros internacionales, sino que forjó su puesta a punto íntegramente en su tierra, apostando al trabajo local y al respaldo de su gente.

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Enfrente tendrá a uno de los máximos exponentes europeos, con mayor estatura y experiencia en escenarios de primer nivel. Sin embargo, la potencia física y la determinación del uruguayo equilibran un combate que ha generado enorme expectativa entre los aficionados a las Artes Marciales Mixtas.

La pelea, que muchos ya catalogan como una “final del mundo” en su categoría, ha despertado el interés no solo de los seguidores habituales del deporte, sino también de un público más amplio que se ha volcado a apoyar a Pereira en este desafío histórico. No es para menos: se trata de la primera vez que un uruguayo alcanza esta instancia para disputar un cinturón mundial en las MMA.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Con esfuerzo, sacrificio y el apoyo de empresas salteñas, Pereira logró concretar su viaje a España para enfrentar esta oportunidad única. En la jornada del jueves, durante el pesaje y el careo oficial, quedó en evidencia la diferencia de altura a favor del español, aunque también la firmeza y confianza del uruguayo, decidido a no dar un paso atrás.

Más que una pelea, lo de este viernes representa un momento histórico. Luciano Pereira no solo peleará por un título: llevará consigo la ilusión de todo Uruguay, con la convicción de dejar su nombre —y el de Salto— en lo más alto de las artes marciales mixtas.

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