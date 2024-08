César Silveira (Salto Uruguay)

No puedo decir lo contrario. Arrancamos bien y nos caímos en los últimos partidos. Se habló largo y tendido sobre lo que nos pasó y ahora esta necesidad que tenemos de recuperar terreno. Hay que evitar caernos. Eso es lo que debe contar. Sabemos lo que hay que hacer si el fin es mejorar y sumar, porque en estos últimos de las derrotas nunca estuvimos finos para resolver arriba y la verdad sea dicha: todo nos ha costado. Arsenal tiene las mismas urgencias que nosotros y ellos mal terminaron en el Campeonato del Interior, aunque el Salteño es otra cosa. Cuando se habla de ese partido que viene, en Salto Uruguay pensamos lo mismo: no hay que perderlo. Si eso pasara, después lo anímico es lo que entra a pesar. Eso es lo que no queremos”.

(CÉSAR SILVEIRA desde este Salto Uruguay necesitado. Es cierto: el despegue para creer con las imposiciones consecutivas, hasta que llegarían las fechas de la resta sistemática. Salto Uruguay clama por recuperar la versión del inicio. No le queda otra….)