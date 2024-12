«RVN» CERRÓ EL AÑO CON VOLUMEN, DEMANDA Y VALORES DESTACADOS EN EL NORTE DEL PAÍS

Las firmas Azanza & Migliaro, El Estribo de Aldo García da Rosa y Enrique Beriau Negocios Rurales integrantes de Remate Virtual Del Norte (RVN) concretaron la última actividad del año del consorcio desde el Salto Polo Club con la asistencia financiera de Scotiabank.

La oferta fue muy voluminosa con unos 2.300 lanares, 650 vacunos y el destaque de borregos y carneros y yeguas de pedigree de la cabaña El Totoral. Se vendió prácticamente en su totalidad, con muy buena demanda y agilidad para las ventas de las diferentes categorías, respondiendo al buen momento para el mercado ganadero, con precios firmes y sostenidos y el clima sobresaliente jugando como principal factor.

Francisco Migliaro señaló que fue un buen remate que sorprendió por el gran volumen de lanares y vacunos consignados, de todas maneras concluyendo con ventas muy ágiles teniendo en cuenta el tiempo de las ventas. Migliaro sostuvo que lamentablemente por no alcanzar las pretensiones de venta hubo lotes en lanares y vacunos que no se pudieron comercializar. Con respecto a la venta especial de yeguarizos de El Totoral, agregó que la venta fue muy destacada, con valores de entre 3.720 dólares y 4.920 dólares, con mucha puja por la oferta presentada. Finalmente el director de la firma Azanza Migliaro dijo que con esta actividad se cerró el año de muy buena manera, tanto por el volumen de venta como por los precios alcanzados.

Por su parte Mauricio García da Rosa, martillero y director de la firma El Estribo, sostuvo que se cerró un gran año, cumpliendo con el objetivo de concretar una venta mensual, lo que genera gran satisfacción para el consorcio. En referencia a la venta dijo que en lo previo se observó que no iba a ser fácil lograr comercializar toda la oferta por el gran volumen en ovinos, en un momento muy particular para el lanar en la que los precios para la carne son buenos pero para la lana no, por lo que no todas las categorías presentan la misma demanda, así mismo, lo que no se pudo vender fue por pretensiones, o en el caso de los vacunos un lote con algún tema de sanidad, el resto se vendió en su totalidad por lo que estamos muy conformes.

Finalmente, Ignacio Beriau destacó al cierre del año el gran trabajo que se realiza por los diferentes integrantes de las firmas rematadoras del consorcio, trabajando todos mancomunadamente para que las ventas salgan de la mejor manera. Quedamos muy satisfechos por concretar una venta al mes durante todo el año, también por lograr prácticamente la colocación total y de esa manera cumplir con el objetivo de los vendedores que confían en nosotros. Beriau agregó que RVN está consolidado en el norte del país, hoy vendiendo y trabajando con clientes consecuentes de Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó como ha sucedido en los cuatro años de actividad concretados.

PROMEDIOS DE PIZARRA US$.

Corderos: 30; corderos/as: 50,64; borregos: 55,47; borregas: 60; capones: 62; borregas y ovejas: 51,72; ovejas: 48,08; ovejas con cría al pie: 33; ovejas y borregas encarneradas: 47,5; carneros: 315; terneros: 2,62; novillos de 1 a 2 años: 2,33; novillos de 2 a 3 años: 2,30; novillos Holando: 1,75; vacas de invernada: 1,66; terneras: 2,37; terneros y terneras: 2,19; vaquillonas de 1 a 2 años: 2,07; vacas preñadas: 743,53; vaquillonas/vacas gordas: 1,68; piezas de cría: 456,76 y yeguas de andar: 4320